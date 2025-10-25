【25年ドラフト掛け値なし評価】

【24年ドラフト家庭の事情】ヤクルト2位 モイセエフ・ニキータ 《生きていくために日本に来ました》父が明かす壮絶半生

育成枠も含めて116名が指名された今秋ドラフト。果たして、最も「得した球団」と「損した球団」はいったいどこか。

ドラフト候補の球を実際に受けて取材するスタイルを確立した、「流しのブルペン捕手」こと安倍昌彦氏が掛け値なしで評価した。

今回は、「得した球団」について。

◇ ◇ ◇

最も得した球団はソフトバンクです。王者の風格というか、強いチームらしいドラフトになりました。

1位で佐々木麟太郎（米スタンフォード大）をサプライズ指名。本人は直メジャーも視野に入れている。場合によっては1枠を損する可能性はありますが、一方で2位から5位まで、4人の好選手を指名しました。

2位の稲川竜汰（投手=九州共立大、右右）、3位の鈴木豪太（投手=大商大、右右）の両右腕を始め、球速などのデータだけでは分からない「実戦力」を兼ね備えた選手を揃えました。

稲川は大学の先輩である大瀬良大地（広島）に似たオーソドックスなフォームから、スプリットなど縦の変化が素晴らしい。大学1年の春から4勝0敗、リーグトップの防御率0.62をマークするなど、「4年後は1位確実」と言われた逸材。しかし、2年ごろから右膝を痛め、3年春に半月板損傷でメスを入れた。長期離脱を強いられましたが、今秋に見事に復活しました。厳しいリハビリに耐え、逆境を乗り越えたタフな精神力は筋金入りです。

鈴木はソフトバンクにはいない横手の変則投手。シュートが大きな武器で、スライダーの切れもいい。何より、打者に向かっていく闘争心が素晴らしい。

今春、大商大では監督や女房役である捕手が相次いで不祥事を起こし、6月の全日本大学野球選手権大会出場を辞退。春のリーグ戦はものすごい逆風を浴びました。それでも平然と優勝投手になった。この秋に肩を故障したものの、逆境の強さがプロの舞台でも生きるはずです。

4位の相良雅斗（投手=岐阜協立大、右右）もホップ成分が豊富でストレートで空振りが取れる好投手。潜在能力の高さを感じます。5位の高橋隆慶（JR東日本）は、荒っぽかった打撃が社会人になって進化。勝負強さも魅力です。三塁手として、投手への声かけであったり、いわゆる捕って投げること以外の仕事もできる選手。4人とも、「実戦力」の高さが魅力です。

（安倍昌彦／スポーツライター、流しのブルペン捕手）

◇ ◇ ◇

関連記事【損した球団】…も要チェックだ。