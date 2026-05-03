PlayStationやNintendo Switchなどのゲーム機のコントローラーを長期間使い続けると、アナログスティックに触れていないのに勝手に動いたと判定される「ドリフト現象」が発生することがあります。そんなドリフト現象が発生しているか否かを可視化できるウェブアプリが「ControllerTest.io」で、PCにコントローラーを接続して自分のアナログスティックの状態を診断することができます。ゲームパッドテスター - コントローラーテスト