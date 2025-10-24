元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が、自身のインスタグラムで元サッカー日本代表GKでタレントの本並健治（61）とのショットを公開した。

丸山は「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もするけど 最近より大きな喧嘩になってしまいました」と打ち明けた。

続けて「私は結構思ったことを包み隠さずいうタイプだし、なにかあれば相談するんだけど、本並さんは基本あんまり相談しないタイプで。だからかとても溜まりに溜まって爆発しました、私はいつも爆発してる でも、私の言い分も本並さんのいい分もあれど最近はやはり仕事も育児も忙しくてお互いに思いやりが欠けてた気はします」と推測し「娘が生まれてからは、ちゃんと話してるつもりではいたけどゆっくり目を見て話すことが足りなかったかな」と告白した。

また「たくさん喧嘩してもやっぱり最後は仲良くなれるチームワークを持ってるのが私が思ういい夫婦です なのでこれからも、自分らしくいれるようにそして本並さんらしくいれるように、らしい夫婦を目指したいなと思います 初心に戻る事が大事なので、付き合ってた時の写真を載せました」と顔を寄せ合う、仲むつまじいツーショット写真を投稿した。

さらに「この時に戻れないけど でも、なんかいいなて思い載せました これからもみなさま、私たちを見守ってください」と呼びかけた。

丸山と本並は20年9月5日、さいたまスーパーアリーナで開催された東京ガールズコレクションで電撃結婚を発表した。23年2月に第1子となる長女を出産した。