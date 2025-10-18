¡ÖÇ¾¤¬¥Ñ¥Ë¥¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤ë¡×ÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬µÈËÜ¶½¶È¤Î·ÀÌó½ñ¤Î¤«¤é¤¯¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¹¤´¤¤¤èµÈËÜ¡×
ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤È¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤¬·ÀÌó½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤¬¡Ö·ÀÌó½ñ¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ÈÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ÅÓÃæ¤Ç¥ï¡¼¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤ä¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖµÈËÜ¶½¶È¤Î·ÀÌó½ñ¡¢º½Å´¤¯¤é¤¤ºÙ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ú¤¬¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡Ê39¡Ë¤¬¡ÖË»¤·¤¤»þ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤½¤Î½ñÎà¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤è¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÇ¾¤¬¥Ñ¥Ë¥¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤èµÈËÜ¡×¡£½Ð±é¼Ô¤Ï½ª»ÏÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£