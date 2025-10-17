½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º 10¼þÇ¯µÇ°´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò10·î24Æü¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶Å¹¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤à´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¤½¤í¤¦¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥à¥³¥Ñ¡¼¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤ÈÆ±¤¸·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ10·î24Æü¡Á12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¸å¡¢ÇîÂ¿¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âæ»ì¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡Ö¥Ê¥à¥³¥Ñ¡¼¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÈÎÇä¤¹¤ë¡£
56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´10¼ï)¡¡²Á³Ê¡§1¸Ä700±ß¢¨¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
Ì¾Âæ»ì¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´10¼ï)¡¡²Á³Ê¡§³Æ990±ß
¥á¥¿¥ëÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´6¼ï)¡¡²Á³Ê¡§³Æ1,200±ß
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×(Á´16¼ï)¡¡²Á³Ê¡§³Æ900±ß
¡û¥ß¥Ë¥²¡¼¥à
·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÃêÁª¥²¡¼¥à¡£·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢A¡¦B¡¦C¾Þ¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
A¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë(Á´6¼ï)
B¾Þ¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È(Á´16¼ï)
C¾Þ¡§¾ìÌÌ¼Ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´12¼ï)¢¨¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡û¹ØÆþÆÃÅµ
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£(¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¡Ö¥Ê¥à¥³¥Ñ¡¼¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÉÛ¤Ê¤·)
¡û¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º 10¼þÇ¯´ü´Ö¸ÂÄê¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×³«ºÅ¾ðÊó
¡Ú½©ÍÕ¸¶¡Û
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶Å¹
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-17-6 ¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶1 3F
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¡Á12·î7Æü(Æü)
¡ÚÇîÂ¿¡Û
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÇîÂ¿
½»¡¡¡¡½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½»µÈ1ÃúÌÜ2-74 ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ ¥µ¥¦¥¹¥Ó¥ëB1F
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡Á2·î8Æü(Æü)
¡ÚÂçºå¡¦ÇßÅÄ¡Û
³«ºÅ¾ì½ê¡§namcoÇßÅÄÅ¹
½»¡¡¡¡½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¾®¾¾¸¶Ä®3-3 OS¥Ó¥ë 3F
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡Á3·î8Æü(Æü)
¡ÚÀçÂæ¡Û
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÀçÂæ
½»¡¡¡¡½ê¡§µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿5-3-1 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌ¾¼è 3F
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î23Æü(ÅÚ)¡Á6·î14Æü(Æü)
¡Ú¥Ê¥à¥³¥Ñ¡¼¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á4·î12Æü(Æü)
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
(C)Bandai Namco Experience Inc.
