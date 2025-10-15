たこ焼き専門店「築地銀だこ」を展開しているホットランド（東京都中央区）が、バンダイナムコエンターテインメント（同港区）から発売中のNintendo Switch／Nintendo Switch 2対応ゲームソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」 とのコラボキャンペーンを10月20日から実施します。

「オリジナルステッカー」もらえる

同コラボは、Nintendo Switch用ゲームソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」 と、Nintendo Switch 2用ゲームソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！ Nintendo Switch 2 Edition」にて配信中の無料アップデート「たこやきやさん」 の“開店”を記念して実現したものです。

「築地銀だこ」では初となる “たこやきやさん” 同士のコラボレーションとして、「たまごっち」たちの “笑顔だんらんのひととき” を表現したオリジナルデザインのコラボ限定商品が発売されます。

持ち帰り専用の「プチプチおみせっち だんらんパック」は、 オリジナルデザイン限定パックに「たこ焼（ソース）」が入った商品です。

同じく、持ち帰り専用の「プチプチおみせっち わいわいパック」は、「たこ焼（ソース）」と、「ねぎだこ」 「てりたま」 「チーズ明太子」 から好きなトッピングを2つ選ぶことができます。

同社は「ぜひこの機会に、たまごっちたちと一緒に “たこやき” を食べて、楽しいひとときをお過ごしください」とアピールしています。

いずれも24個入りで、価格は「プチプチおみせっち だんらんパック」が1944円（以下税込み）、「プチプチおみせっち わいわいパック」が2160円です。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお「コラボだんらんパック」を1品購入すると「オリジナルステッカー」が、全2種類のうち好きな方を1枚もらえます。ステッカーは数量限定のため、各店舗の在庫がなくなり次第終了です。