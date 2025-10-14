◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦となる敵地・ブルワーズ戦で２点リードの９回に中３日で登板したが、メジャー復帰後は初失点を喫し、９回２死一、三塁の場面で無念の途中降板となった。３番手右腕トライネンが最後は２死満塁のピンチをしのいで逃げ切った。佐々木は２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）。セーブはならなかったが、ホールドが記録された。

ポストシーズンはこの日まで４試合で２セーブ、防御率０・００と完璧な投球を見せていたが、１死から救援でのメジャー復帰後初となる四球を与え、続くバウアーズには中越えのエンタイトル二塁打を許した。１死二、三塁からチョウリオの中犠飛で１点差に迫られると、２死三塁からイエリチに四球を与えたところでマウンドを降りた。

それでも、試合直後にＮＨＫ中継のインタビューに応じた捕手のスミスは朗希について「そんなに悪くはなかったと思う。しっかりアウトも取れていた。その後のトライネンが抑えてくれたことが大きかった」と振り返った。

１４日（同１５日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。