Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª 2Æü´Ö¤Ç¥¬¥é¥ê¤È°ã¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¡È¥¢¥Ë¥½¥ó¿ÍÀ¸¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃ©¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤²¤¿¡È¥ª¡¼¥¤¥·SSA ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¡É¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª

2025Ç¯9·î27¡¢28Æü¡£ºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È¥ª¡¼¥¤¥·SSA ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¡É¡£2014Ç¯¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¡È¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿2Æü´Ö¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª ¥¬¥é¥ê¤È°ã¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¡È¥¢¥Ë¥½¥ó¿ÍÀ¸¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃ©¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤²¤¿2days¤ò´Ý¤´¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
TEXT BY °¤ÉôÈþ¹á
PHOTOGRAPHY BY Âç»²µ×¿Í¡¢Æó¾åÂç»ÖÏº¡¢ßÀÃ«¹¬¹¾
¡ÚDAY1¡Û
¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤â·òºß¡ª¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¿ÍÀ¸¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¤Î²þ»¥¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢Èà¤¬ÆÃÌ¿¹Êó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÅÎÏ²ñ¼ÒJ-POWER¤Î¹¹ð¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥á¥¬¥Í¤Î²¼¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤ä¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Ç¡£¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿´¶³´¤¬Áá¤¯¤â½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤±¤ä¤¹¾ì¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥²¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¤Î¥³¥é¥Ü¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤â¡¢ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2Æü´Ö¤È¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤Î2days¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¡£½éÆü¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ª¤µ¤éËÄ¤é¤à¡¢¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¡£
³«±éÁ°¤«¤é½ª±é¤Þ¤Ç¡¢»ý¤Æ¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤»¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥¤¥·Î®¤À¡£ºòÇ¯¤Î¡È¥ª¡¼¥¤¥·ÉðÆ»´Û¡É¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³«±éÁ°±ÇÁü¤â¡¢º£²ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò±é½Ð¤·¤¿¡È³ÐÀÃ¡É¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎSSA»ÅÍÍ¤Î¿·ºî¤Ë¡£µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿³ÐÀÃ¤òÑéÌÜ¤»¤è¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ³«±é¤Î18»þ¡£ºÆ¤Ó²ñ¾ì¤Ï°ÅÅ¾¡£Ê¨¤¾å¤¬¤ë´¿À¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¸ý¾å¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¼Í¥¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ñ¾ì¤ÎÇ®¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó²¦¤ÎÅÁÀâ¤ò¡¢³§¤Ç¤È¤â¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤¤¤¶³«Ëë¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Èà¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ×ô¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢µÒÀÊ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤³¤Î¾ì½ê¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤È¤¤¤¦¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¡È1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬¼ê¤òÃ¡¤ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡É¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Ð¥ó¥É¡½¡½¥®¥¿¡¼¡õ¥Ð¥ó¥Þ¥¹¡¦ÆàÎÉÍª¼ù¡¢¥É¥é¥à¡¦É¦Çò ·ò¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦¹©Æ£ Îæ¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦È¾ÅÄÉËÎÑ¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¦Atsuki (FIRE HORNS)¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥í¥à¡¼¥Á¥ç¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¦Tocchi (FIRE HORNS)¤¬ÂÔ¤Ä¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁö¤ê´ó¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òµó¤²¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¾å¼ê¤È²¼¼ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿½ÄÄ¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¥ª¡¼¥¤¥·¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤â¤¦¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢ÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÎ®¤ì¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥¤¥·¤Î²ÎÀ¼¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¡Ý¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Ø¤ÈÇ®¤ò·Ò¤°¡£
Âç¤¤¯¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·SSA¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½¥á¥¬¥Í¤³¤È¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð½ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤Ç¤â¾ð½ï¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤ï¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤³¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¤â¤ó¤Í¡¢¥¨¥°¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤¦¥ª¡¼¥¤¥·¡£SSA¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏËä¤Þ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Öº£Æü¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥¤¥·SSA¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊMC¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¡¢¥¦¡¼¥ê¥ã¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡Ö¥ª¥È¥â¥À¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¤è¤¯¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥¦¡¼¥ê¥ã¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï2018Ç¯¤ÎMV¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤âÊ¨¤¤ËÊ¨¤¡¢Â³¤¯¡Ö¥®¥Õ¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¡¼¥ê¥ã¤È¥ª¡¼¥¤¥·¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉë¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¿ÍÀ¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¤Î¶Ê¤¬¡Ö»à¤ó¤À¡ª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤ÎMV¤Ë¥ª¡¼¥¤¥·¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ò¸øÊç¡£¤½¤ÎÈà¤é¤¬¡È¥ª¡¼¥¤¥·¥Ê¥«¥è¥·¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥¤¥·¡Ë¥Ê¥«¥è¥·¤Ã¤Æº£ÆüÍè¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢4¿ÍÃæ3¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢Íè¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ»öÁ°¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥¬¥Á¤Ç¤¹¡£1¿ÍÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Î¸«»ö¤Ê¿¶¤ê¤Ä¤±¤Ç¡Ö»à¤ó¤À¡ª¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£MC¤ÎÅÓÃæ¡¢ÉÔ²º¤ÊÌÄ¤À¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±§Ãè¶²Îµ¥¼¥Ã¥È¥ó¡ª¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç½õ¤±¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¡¢¤¢¤Î·»Äï¤¬½õ¤±¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥º¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀèÆ³¤·¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óR/B¡Ù¤ÎÊÑ¿È¤Î¹ç¤¤¸ÀÍÕ¡Ö¥ª¥ì¿§¤ËÀ÷¤á¤¢¤²¤í¡ª¡×¡Ö¥ë¡¼¥Ö!!¡×¤òÁ´°÷¤Ç¥³¡¼¥ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥í¥Ã¥½¤È¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Í¦ÁÔ¤Ê¡ÖHands¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢2¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¥¼¥Ã¥È¥ó¤¬¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤À¤¬Àï¶·¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¥í¥Ã¥½¤È¥Ö¥ë¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¤Ë2¿Í¤¬Í»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ë¡¼¥Ö¤¬½Ð¸½¡ª¶Ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥¼¥Ã¥È¥ó¤ò·âÂà¤·¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤È¥ë¡¼¥Ö¤¬Í¦¤Þ¤·¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¶Ê¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥í¥Ã¥½¤È¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥¦¡¼¥Þ¥ó¥°¥ê¡¼¥¸¥ç¤â»²Àï¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖHands¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¦¥ë¥È¥é Sing!!¡×¡£3¿Í¤ÎÃç´ÖÃ£¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤ÆÎý¤êÊâ¤¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËSSA¤ò¥¦¥ë¥È¥é¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£
¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤â¡ªÎëÌÚ°¦Íý¤È°ì½ï¤Ë¡È¤¢¤Î¶Ê¡É¤â¥«¥Ð¡¼¡ª
Æø¤ä¤«¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤«¤é°ìÅ¾¡£¼¡¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö±ÑÍº¤Î²Î¡×¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊMV¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹õ°ì¿§¤ÎÇØ·Ê¤ËÇò¤¤¸÷¤È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Éñ¤¤¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤¬Î®¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¡£µÒÀÊ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤Î¤ÏÇò¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤Î³èÌö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈËÍ¤ÏµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¡À¤³¦¤ò²Î¤¦¼çÌò¤è¤ê¡¡·¯¤À¤±¤Î±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È´¶¾ð¤ò°î¤ì¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¸÷¤ËÁ¯¤ä¤«¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿·Ê¿§¤Ï°ìÊÑ¡£Íº¡¹¤·¤¤¥³¡¼¥é¥¹¤È½Å¸ü¤Ê£´¤ÄÂÇ¤Á¥ê¥º¥à¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¤³¦¤Ï¹õ¤«¤éÀÖ¤Ø¤È¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÍÅ¤·¤¤ÏÂÁõ¤Î¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡£EDM¤ÊºÇ¿·¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤«¤´¤á¤«¤´¤á¡×¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¡¢SSA¤ò¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë²«¿§¤¤À¼Ä°¤¤¤¿¤ï¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¡£Èà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¤¤«¤ËÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤«¤ò¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤ë¡©¤´ÈÓ¤Ë¤¹¤ë¡©¤½¤ì¤È¤âËÍ¤È¿²¤ë¡¼¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖËíÃË»Ò¡×¤À¡£¡ÈÅÅµ¤¾Ã¤·¤Æ¡É¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤Î¾ÈÌÀ¤¬¾Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¥¿¥«¥¶¥ï¤¯¤ó¤¬¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î±é½Ð¤Ï·òºß¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÅÅµ¤¾Ã¤·¤Æ¡É¤Ç¤Ï¡¢°ÅÅ¾¤ÎÃæ¤Ç¶Á¤¯¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤µ¤¾¤«¤·»÷¤Æ¤ë¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¤¥·¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈà¤È±»Æó¤Ä¤Î¿ÆÀÌ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÂçÀÐ¾»ÎÉ¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ª¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤À¤¹¡£²Ð²Ö¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¹¥é¥àÁÕË¡¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤òSSA¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Á¤«¤»¤¿ÂçÀÐ¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó°ÅÅ¾¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤Ê¤¤¥Ð¥ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥Þ¥¤¥¯¤Ç¾®¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥³¥®¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆºÆ¤Ó¡ÖËíÃË»Ò¡×¤Ø¡£ÅÓÃæ¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¥¿¥«¥¶¥ï¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°ì¿ÍÆóÌò¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê±é½Ð¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ï°ÅÅ¾¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÂç¤¤¯¡Ö¥½¥¤¥ä¥Ã¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Áö¤ê¡¢¡Öã´¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤¤È¾Èï¤ÎÃË¤ÎÇØÃæ¤¬±Ç¤ë¡£¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÊÏÂÂÀ¸Ý¤Î²»¤È¡Ö¥½¥¤¥ä¥Ã¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¤«¤é¥È¥í¥Ã¥³¤¬½Ð¸½¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö²ÃÆ£½ã°ì»²Àï¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤À²ÃÆ£¤È¤½¤³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¡¼¥¤¥·¤¬°ìÎé¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¤Îº×¤ê¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê²Î»ì¤Ç´ÑµÒ¤òÀú¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¥ª¡¼¥¤¥·¤È¡¢¸·½Í¤Ê´é¤Î²ÃÆ£¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¡¢²ñ¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¥ª¡¼¥¤¥·¤¬»Ä¤ê¡¢ÃÆ¤à¥Ö¥é¥¹¤¬¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤Ë½õÄ¹¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òOFF¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¾ÃÅô¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥®¥¿¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤à¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ø¡£MV¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡ÊJ-POWER¥Þ¥ó¡Ë¤¬Ãå¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºî¶ÈÉþ¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬µó¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶Ê¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÀÆ¤ËµÒÀÊ¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¸÷¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤á¤¯¤ë¤á¤¯²Î¤È±é½Ð¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤ò¡ÖÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢Ç¾¤ß¤½À°Íý¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¥ª¡¼¥¤¥·¤Ë¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÅÀ¤±¤ë±é½Ð¤ò¡Ö¥Þ¥¸¤Ç³¹¤Ë¸÷¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Æ±¤¸¸÷·Ê¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤¦1¿Í¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¡ª¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÈà½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢µÒÀÊ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£10·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÀ¸¡ù¥¥ß¿ä¤·¡×¤òÎëÌÚ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤¯¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÁÞÆþ²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡×¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÆÏ¤±¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¡ªSSA¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ª
Ì¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ËÎëÌÚ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤³¤ÎÊý¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²ÃÆ£½ã°ì¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤È¸Ç¤¯°®¼ê¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¡£ºòÆü¤âÌë¿²¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤¢¤È¤Îº×¤ê¡×¤ÎÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È³¦¤ÎÃ¼¤Ë¤¤¤¿Æ±»Î¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆSSA¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢Èà¤é¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ï¿²»¤·¤¿²ÃÆ£¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤ß¤ó¤Ê¤ËËÜÊª¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¡ª¡×¤È¡¢ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¥³¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ÃÆ£¤¬ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÊ¨¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥²¥¹¥È¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£º£Æü1Æü¤À¤±¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Ê¬¤ÎÎò»Ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡£²¶¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¿ÍÀ¸¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¥ª¡¼¥¤¥·¡£¡Ö²¶¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÏÍ¥¤·¤¤¤«¤é¤µ¡¢²¶¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¦¡È¥¢¥Ë¥½¥ó²¦¡É¤À¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ë¥½¥ó²¦¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Èºî¤ëÌ¤Íè¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤²¤§³Ú¤·¤¤¹ñ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¶õ´Öºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²á¤´¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¥¢¥Ë¥½¥ó²¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡²¶¤¿¤Á¤Î¹ñ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤³¤ò¹¬¤»¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡×¤òÏ¯¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥³¥®¤òÁß¤ÌÄ¤é¤·¡¢¡Ö°ì¸À¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÀËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î1¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤¡×¡£ÎÏ¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥ª¡¼¥¤¥·¤ÎÀ¼¤¬¡¢SSA¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¥®¥ã¥ë¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ý¤±À¼¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç1ÆüÌÜ¤Ê¤Î¡¢¥ä¥Ð¤Ê¤¤¡©ÌÀÆü¡¢¥»¥È¥ê¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤É¤Ê¤¤¤·¤è¤¦¡£²¶¡¢»ý¤Ä¤«¤Ê¤³¤ì¡£º£Æü²¿²ó¤«°Õ¼±¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ï¸µµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆø¤ä¤«¤Ê¶Ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¡×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÂç¹ç¾§¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÆ¬¾å¤«¤éÉñ¤¤Íî¤Á¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î²Ö¿áÀã¤ò¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹â¤é¤«¤Ë±¦¼ê¤Î·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÈÈà¤ò°ìÂÎ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¡Öuni-verse¡×¡ª¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é360ÅÙ¤ò¸«²ó¤· ¡È¤³¤³¤¬ËÍ¤é¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡É¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤ÈÈà¤òÊñ¤ß¹þ¤àÂç¹ç¾§¡£¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ·¤Ã¤¿º£Æü¤Î¥²¥¹¥È¤¿¤Á¡£ÎëÌÚ°¦Íý¤âÎÞ¤ÇËË¤òÇ¨¤é¤·¡¢²Î¤¤½ª¤¨¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Í¡¢²¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ò¶¦Í¡£¥²¥¹¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¡×¤òºÆ¤Ó¹ç¾§¤·¤¿SSA¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚDAY2¡Û
¥ª¡¼¥¤¥·¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¢DAY2¤ÎËë³«¤±¤Ï¡Ø¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù OP¼çÂê²Î¤«¤é
DAY1¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Þ¤ÀÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡È¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡ÉDAY2¡£³«±éÁ°±ÇÁü¤â¡È³ÐÀÃ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤òÌÏ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤Î¶¸µ¤¡Ê¡©¡Ë¥·¡¼¥ó¤ò´ó¤»½¸¤á¤¿±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤³¤ë¡£º£Æü¤â¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÀÖ¤¤¸÷¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«±é»þ´Ö¤Î16»þ¤ò²ó¤ê¡¢DAY1Æ±ÍÍ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£º£Æü¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¤ÎÌÁÍ§¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Ã´Åö¡£Í¦¤Þ¤·¤¤¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó²¦¤ÎÅÁÀâ¤ò¡¢³§¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤Î¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ËµÒÀÊ¤«¤éÍº¶«¤Ó¤¬µó¤¬¤ê¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ò¶´¤ó¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥È¥ß¥«å«¹çÂÎ ¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤«¤é¥°¥é¥ó¥Ê¡¼R¤È¥°¥é¥ó¥Ê¡¼K¡£¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀ¤³¦¤¬·¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¡×¤À¡£¤¹¤Ã¤¯¤ÈÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Êü¤Ä¡È¥é¥¤¥É¥ª¥ó¡ª¡É¤ÎÀ¼¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¥À¥ó¥¹¡£Â³¤¯¥²¡¼¥à¡ØA3!¡Ù¤Ë¥ª¡¼¥¤¥·¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ÖMANKAI¡ù³«²ÖÀë¸À¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆÀ°Õ¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É·Ý¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿DAY2¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ÎËþ°÷¸æÎé¡£ÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Öº£Æü¤ÏºòÆü¤è¤ê¥¥ì¥¤¡×¤È¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¾Ð¤¤¡¢DAY1¤ÏÇÛ¿®¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¥µ¡¼¥Ð¤¬°ìÅÙ¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯2Æü´Ö¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡ÖÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÎ×¤à¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎé¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÂçÉý¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£±é½Ð¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ËÍ¤Î»ý¤Á²Î¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿Ê¬¡¢°ìÈÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¶Ê¡£¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¥½¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¥ó¥«¥ó¤Î¤¦¤¿2020¡×¡ª KINKAN¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¥ó¥«¥ó¡×¤ÎÉÓ¤ò¼ê¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤¬³Ú¤·¤¤¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥«¥á¥é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌë¤Î¥é¥Æ¥ó²ÎÍØ¥Æ¥¤¥¹¥ÈËþºÜ¤Î¡Ö¾Â¡×¤òÈäÏª¡£¹õ¤º¤¯¤á¤Î¥À¥ó¥µ¡¼Ã£¤ÈÍÅ¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¿ä¤·¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤àµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¾Â¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎMC¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Î¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤Ë¿¨¤ì¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥ª¥¿¥¯¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¿¿»÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Öº£Æü¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¥ª¥¿¥¯¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£DAY1¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¤¥·¥Ê¥«¥è¥·¤ò¥Î¡¼¥¢¥Ý¤Ç¹çÎ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥®¥Õ¥È¡×¤Î¥Õ¥ê¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢µîÇ¯¤Î¡È¥ª¡¼¥¤¥·ÉðÆ»´Û¡É¤Ë¤â¥ª¡¼¥¤¥·¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ç½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡È2¿ÍÁÈ¤Î¥ª¥¿¥¯¡É¡ª¥Õ¥í¥¢¤ÇÂç¤¤¯¼ê¤òµó¤²¤¿2¿Í¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÂç¶½Ê³¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ï¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥®¥Õ¥È¡×¡ª ¥ª¡¼¥¤¥·¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤Ê¤·¤ËÆ²¡¹¤È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤â¥ª¥Õ¥Þ¥¤¥¯¤ÇÇú¾Ð¡£¥é¥¹¥È¤Ï3¿Í¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤¦1¤Ä¡£¤³¤Î¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤ÎÊý¤«¤éº©´ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¶Ê¤À¤±»£±Æµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÊÄó°Æ¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¿Í¡×¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ß¤ê¤ÆÄÌÏ©¤òÊâ¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²¹¤«¤Ë¸òÎ®¡£¾Ð´é¤È¾Ð´é¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
Sound Schedule¡õREAL AKIBA BOYZ¡õTom-H@ck¡ªÊþÍ§¤È¸«¤¿ºÇ¹â¤Î·Ê¿§
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¡¢±þ¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î°¦¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤ë¡©¤´ÈÓ¤Ë¤¹¤ë¡©¤½¤ì¤È¤âËÍ¤È¿²¤ë¡¼¡©¡×¤È¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë·Ò¤¤¤Ç¡ÖËíÃË»Ò¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÈÅÅµ¤¾Ã¤·¤Æ¡É¤Î¤¯¤À¤ê¡¢DAY1¤ÏÂçÀÐ¾»ÎÉ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£Æü¤Ï¡©¡Ä¡Ä¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¿ÍÀ¸¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¢Sound Schedule¡ª
¥¨¥ì¥¤Î°¦´ï¡¦¥®¥Ö¥½¥óES-335TD¤òÊú¤¨¤¿¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¥É¥é¥à¥¹¡¦Àî¸¶ÍÎÆó¤È¥Ù¡¼¥¹¤Î²Íµ»Ö¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡×¤À¡£Èà¤é¤¬Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿2002Ç¯¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ì´¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¤È¡¢Åö»þÂçÀÐ¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤³¤½¡¢º£¤ÎÈà¤é¤È¥ª¡¼¥¤¥·¡¿ÂçÀÐ¤Î²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ÈµÞ¹ÔÅÅ¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¡ËÍ¤é¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡É¡¢¡ÈºÇ½ªÅª¤ËËÍÃ£¤Ï¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤É¤¦¤¤¤¦Ì¤Íè¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡¤Í¤¨¤É¤¦¤¤¤¦ÌÀÆü¤òÌ´¸«¤Æ¤ë¡©¡É¡Ä¡ÄÈà¤é¤¬Èô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÞ¹ÔÅÅ¼Ö¤Ï¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æº£¡¢SSA¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÌÀÆü¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬½¸¤¤¡¢´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¡¢±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥ª¡¼¥¤¥·¤ÎÂî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤È²»³Ú¥»¥ó¥¹¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¥¾¡¼¥ó¤ËÆÍÆþ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥Æ¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö³Ú±àÅÔ»Ô¡×¡¢´¬¤µ¯¤³¤ë´¿À¼¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤¬Å·¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¡ÖÊË¤¤Ë¤·â¡×¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¤«¤´¤á¤«¤´¤á¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÀÅ¤«¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤òÁÕ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¤ÎÄÌÏ©¤«¤éÅÐ¾ì¡ªDAY1¤Ç¤Ïº×¤ê¤Î»³¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤â¡¢º£Æü¤ÏÁõ¤¤¤ò°ìÊÑ¤·¡¢ÂÉÎØ¤ò·Ç¤²¤¿Á¥»ÅÍÍ¤Ë¡£¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö²«¶â¹ÒÏ©¡×¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¤ËÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¿§¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿¶¤é¤ì¡¢¡È¹¬¤»¤ËÆÍ¤¿Ê¤àËÁ¸±¤ÎÎ¹¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡×¤Ø¡£¡È¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¹¤¬¤ëÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡¡¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½»½ê¤ÏËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡É¤È²Î¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤í¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¤Ë¡¢Âç´¿À¼¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿¹¬´¶¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¸÷¤Î¥·¥ç¡¼¤Ø¤È¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¾¯¤·Â©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È³Ý¤±¹ç¤¤¡¢MC¤Ê¤·¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿6¶Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¾Ã¤¹±é½Ð¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬ºÇ½é¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤¢¤ìÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅÅµ¤¤È¥ª¥¿¥¯¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¡£ÅÅµ¤¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î1¤Ä1¤Ä¤Ë¡¢1¿Í1¿Í¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È¡Ö1¸Ä1¸Ä¤ÎÅÅµ¤¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂº¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤é¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¤¬Åô¤¹¤³¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂº¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤À¤«¤é°ìÅÙ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¾Ã¤·¡¢ºÆ¤ÓÅÀ¤±¤ë±é½Ð¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¥Ö¡¼¥¹¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÁÍ§¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢REAL AKIBA BOYZ¡ÊRAB¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏMV¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÃµÜ¤¢¤Ä¤¡¢¤±¤¤¤¿¤ó¡¢DRAGON¡¢¥à¥é¥È¥ß¡¢¥Þ¥í¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¥®¥ã¥ë¡×¤òÆÏ¤±¡¢1¿Í1¿Í¤Î¸«»ö¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Ê¨¤¡¢°ì½ï¤Ë¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¡Ö¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¥®¥ã¥ë¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤â¤¦1¶Ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤È¥ª¡¼¥¤¥·¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç»¡¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Âç´¿À¼¤òµó¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Ë¥½¥í¶Ê¤È¤·¤Æ³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¾Ð´é¡×¤Î²¾²Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ª RAB¤Î¤È¤¥¡¼¤·¡¢¥¾¥Þ¤ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¢¥Í¥¹¡¢Î¶¤â¹çÎ®¤·¡¢¡È¥ª¥¿¥¯ÍÑ¸ì¡ÉÏ¢È¯¤Î²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Âç¹ç¾§¡£¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
RAB¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤Ï¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¾Ð´é¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º´µ×´ÖÂç²ðËÜ¿Í¤¬´Ø·¸¼ÔÀÊ¤Ç°ì½ï¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Õ¥ê¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤â¡¼¤¿¤¬¤Ê¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈMC¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£DAY1¤Î¥¼¥Ã¥È¥ó¤ËÂ³¤¡¢DAY2¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØSSSS.DYNAZENON¡Ù¤ÎÒûÊ¸Óð»ú²ø½Ã¥¬¥®¥å¥é¤¬½Ð¸½¡ªÀïÆ®³«»Ï¤Î¹ç¿Þ¡Ö¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö¥´¡¼¡ª¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó¤¬¹ßÎ×¡£¤Þ¤¿¤â·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥¬¥®¥å¥é¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥°¥ê¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤¬»²Àï¤·¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¬¥®¥å¥é¤ò·âÂà¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤È¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤¬¹â¤é¤«¤Ë·ý¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò½ª¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢º£ÅÙ¤Ï¥é¥¹¥Ü¥¹¡¢²ø½ÃÈ¯À¸¸»½¸¹çÂÎ¥Þ¥Ã¥É¥ª¥ê¥¸¥ó¤¬½±¤¤Íè¤ë¡£
¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó¤È¥°¥ê¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤¬µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¡ÖÃ¯¤«½õ¤±¤Æ¡¼¡ª¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ÎÁêÊý¤Ç¤â¤¢¤ëTom-H@ck¡£¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡ÖUNION¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¥Þ¥Ã¥É¥ª¥ê¥¸¥ó¤¬¥Ð¥È¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¤â»²Àï¤·¡¢DAY2¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦Tom-H@ck¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æº£Æü¤Î¥²¥¹¥È¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬Á´°÷ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥ÉÇÉ¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡Öuni-verse¡×¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î²Ö¿áÀã¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¤»¶¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤Î¥â¥Ö¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¼¡¤Ê¤ëÌîË¾¤Ø
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¥ª¡¼¥¤¥·¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÆàÎÉÍª¼ù¡¢É¦Çò ·ò¡¢¹©Æ£ Îæ¡¢È¾ÅÄÉËÎÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤ÎÊý¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈTom-H@ck¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´é¤ò¸«¤Æ¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ¡ª¥Ð¥êµã¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¤³¤ó¤ÊTom¤¯¤óÃÎ¤é¤ó¤¾¡ª¡×¤È¾Ð¤¤½Ð¤¹¡£º£Æü¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤âÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Tom-H@ck¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ12¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤µ¡¢ÂçÀÐ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¡Ö²¶¤ÏTom-H@ck¤¯¤ó¤È¤Þ¤À¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¶¤Ï¤º¤Ã¤ÈOxT¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¡×¤È¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¸ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Tom-H@ck¤ÎÆ·¤«¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯OxT¤È¤·¤Æ1¶ÊÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¸ì¤ê¡¢¡ÖClattanoia¡×¤Ø¡ª¥ª¡¼¥¤¥·¤ÈTom-H@ck¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ÈÌÀ¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£DAY2¤â½ª±é¤¬¶á¤Å¤¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤µ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥²¥¹¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤µ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤³¤Î2Æü´Ö¤Ï¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¡£¡Ö²¶¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹ß¤ê¤¿¤é¥â¥Ö¤Ê¤ó¤¹¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥¥ß¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥¢¥Ë¥½¥ó²¦ÌÜ»Ø¤¹¤¾¡£¤½¤·¤Æ¹ñÂ¤¤ë¡£²¶°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¡Ö²¶¤Ï¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍ§Ã£¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆÍ¤ÃÁö¤ë¤¾¡£²¿¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡× ¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¿ÍÀ¸¤ò¡¢¿·µì¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤¿¡È¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡É¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¡¢Èà¤Îºî¤ë²»³Ú¤ÈÈà¤Î²Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÎà¤¤´õ¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿2Æü´Ö¡£¤½¤ÎÂçÃÄ±ß¤ò¾þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡¢¡Ö·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¡×¤À¤Ã¤¿¡£
DAY1¤Î½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯9·î22Æü¤Î¡È¥ª¡¼¥¤¥·ÉðÆ»´Û Vol.3 ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¡É¤È¡¢9·î23Æü¤Î¡ÈÂçÀÐÉðÆ»´Û ¡ÁÂçÀÐ¾»ÎÉ ÃÆ¤¸ì¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¡É¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£DAY2¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²¾²Î·¡Ù¤¬2026Ç¯²Æ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡È¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡É¡£ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ï¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó²¦¤Î¹ñÂ¤¤ê¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡È¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡É
¡Ò¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ó
DAY1
M01. ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼
M02. ¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È
M03. ¥®¥Õ¥È
M04. »à¤ó¤À¡ª
M05. Hands
M06. ¥¦¥ë¥È¥éSing!!
M07. ±ÑÍº¤Î²Î
M08. ¤«¤´¤á¤«¤´¤á
M09. ËíÃË»Ò ¡Á¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ª by ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡Á
M11. ¤¢¤È¤Îº×¤ê
M12. ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¥Û¡¼¥ë
M13. ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É
M14. ¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª feat. ÎëÌÚ°¦Íý
M15. ¥µ¥¤¥ó¤ÏB feat. ÎëÌÚ°¦Íý
M16. ¥É¥é¥´¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
M17. ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°
M18. ·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
M19. ¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¥®¥ã¥ë
M20. ¤è¤¦¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ø
M21. uni-verse
DAY2
M01. À¤³¦¤¬·¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À
M02. MANKAI¡ù³«²ÖÀë¸À
M03. ¥¥ó¥«¥ó¤Î¤¦¤¿ 2020
M04. ¾Â
M05. ¥®¥Õ¥È
M06. ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¿Í
M07. ËíÃË»Ò ¡Á¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à by Sound Schedule¡Á
M08. ³Ú±àÅÔ»Ô
M09. ÊË¤¤Ë¤·â
M10. ¤«¤´¤á¤«¤´¤á
M11. ²«¶â¹ÒÏ©
M12. ¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°
M13. ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É
M14. ¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¥®¥ã¥ë
M15. ¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¾Ð´é
M16. ¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È
M17. UNION
M18. uni-verse
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
M19. Clattanoia
M20. ·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤
M21. ¤è¤¦¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ø
¥ª¡¼¥¤¥·ÉðÆ»´Û Vol.3 ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á
2026Ç¯9·î22Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
½Ð±é¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡¡Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï9,800 (ÀÇ¹þ)
¼Ö°Ø»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡§ Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï9,800 (ÀÇ¹þ)
ÂçÀÐÉðÆ»´Û ¡ÁÂçÀÐ¾»ÎÉ ÃÆ¤¸ì¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á
2026Ç¯9·î23Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì15:00¡¿³«±é16:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
½Ð±é¡§ÂçÀÐ¾»ÎÉ
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï8,800 (ÀÇ¹þ)
¼Ö°Ø»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡§ Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï8,800 (ÀÇ¹þ)
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube