隙間に収まる、暮らしに馴染む。回転式本棚で空間を有効活用【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
見渡せる、取り出せる、整う。360度の快適収納【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、コンパクトな設計ながら、4面すべてに本やDVDをたっぷり収納できる回転式ユニット。高さを抑えたロータイプで、圧迫感なく空間を広く見せる。
本棚は360度回転可能。どの方向からでもアクセスでき、読みたい本がすぐに見つかる。仕切り付きで回転時も本が倒れず、タイトルが一目で確認できるため、整理整頓もスムーズ。
幅・奥行ともに約43センチメートル、回転幅は約45センチメートルと省スペース設計。リビングや寝室、書斎の隙間にもすっきり収まり、空間を有効活用できる。
収納目安として、2〜3段目にはB6判コミックやハードカバー、4段目には雑誌も収納可能。厚みによって冊数は変動するが、日常使いには十分な容量を備えている。
回転することで、収納も使い勝手もひとつ上へ。空間にフィットする、賢い選択。
