ニチレイフーズは、「から揚げ強化月間」に合わせて、全国の一般生活者1万4099名を対象に、「鶏のから揚げ」（以下、「から揚げ」）に関する意識・実態調査「全国から揚げ調査2025」を実施した（調査時期： 8月、調査方法：インターネットによるアンケート調査）。その結果、から揚げが「好きなおかずランキング」1位を達成した。年間総消費量は380億個超（推計値）となり、多岐に渡るから揚げを食べている「福島県」が県別ランキングで初の1位になった。

2018年から、日本唐揚協会では毎年10月を「から揚げ強化月間」とし、全国のから揚げ専門店やカラアゲニスト、賛同企業・団体と共に、から揚げのさらなる普及、消費拡大に向けた取り組みを行っている。10月は行楽シーズンを始め、から揚げのお弁当利用が最も高い月であること（「食MAP」におけるから揚げ（お弁当おかず）のTI値No.1（2018年、ニチレイフーズ調べ） 食MAPおよびTI値はライフスケープマーケティングの登録商標（TI値：Table Indexの略。1000食卓当たりのメニューの出現数））、また「10」の語呂合わせ（じゅわっと、ジューシー）、干支の10番目が「酉」であるなど、から揚げと相性が良い月であることが理由となっている。





調査回答者に、全30品のおかずから好きなものを選択（いくつでも選択可）してもらったところ、全体の67.4％が「から揚げ」を選択。5回連続で好きなおかずランキング第1位に輝いた。2位には「ハンバーグ（64.5％）」、「餃子（64.5％）」が同率ランクイン。から揚げの好意レベルを聞いたところ、5回連続で8割近くが好きと回答した（「好き（56.3％）」、「やや好き（27.0％）」）。





全国のから揚げ消費個数を推計で算出したところ、今年の年間消費量は約380億個以上となる見込み。一昨年調査との比べでは約95％程度に留まることが分かった。





1ヵ月以内のから揚げ喫食率をルート別でみると、「惣菜」が42.8％と最も多く、次いで「手作り（36.8％）」「冷凍食品（27.6％）」「コンビニ（20.3％）」「外食（18.2％）」「鶏のから揚げ専門店（15.8％）」であった。外食や専門店の利用はコロナ禍の「巣ごもり需要」によって急伸したが、外食や専門店での利用が落ち着いたと考えられる。





から揚げを1ヵ月間に食べる平均喫食個数（一人当たり）を推計（聴取したから揚げ喫食頻度に1回で食べる個数を掛け合わせて1ヵ月間平均喫食個数を算出）すると、今年最も多かったのは「福島県（72.2個）」。次いで「茨城県（56.3個）」「東京都（54.7個）」「鹿児島（52.4個）」「大分県（51.4個）」となった。福島県はこれまで上位に位置付けていたが1位獲得は初めて。色々なタイプのから揚げを喫食していると回答。2位と15個以上大差をつける結果となった。

また、から揚げを1ヵ月に1回以上食べている人の割合（喫食率）を都道府県別に調べたところ、最も高い割合だったのは「宮崎県（79.3％）」、次いで「島根県、大分県（75.7％）」同率、次いで「鹿児島県（74.7％）」「高知県（74.6％）」であった。





から揚げの好きな部位をみると、5回連続で「もも（82.9％）」「むね（44.9％）」「手羽先（33.7％）」の順。「もも」は比較的女性の支持が多く、「むね」は比較的男性の支持が多かった。

［調査概要］

調査期間：8月18日〜28日

調査対象：全国の20〜79歳の男女（1万4099名）

調査方法：インターネットによるアンケート調査

ニチレイフーズ＝https://www.nichireifoods.co.jp