オランダ人は食器をすすがない…日本人旅行者が海外旅行で驚愕した、食器の洗い方

十年以上に渡って世界を転々と旅する生活を続けている筆者は、一か所をベースに長期滞在するスタイルを好んでいる。そんなときに選ぶ宿はホステルと呼ばれる、相部屋にシャワーやキッチンは共用といったタイプの宿だ。ホテルと比べると宿泊費をぐっと抑えることができるホステルは世界中の旅行者と交流することができ、思いもよらない発見や驚きを与えてくれる。なかでも日本とそれ以外の国での「衛生観念の違い」は筆者が大きく驚くことである。

食器を放置する人の多さ

このように、他人と自分の衛生観念の違いは、共同生活が基本となるホステルという空間ではどうしても意識させられる場面が多い。そんな衛生観念に加え、共同生活におけるマナーの概念も関連してくるのが、自分が使用した食器や鍋などを洗わずにそのまま放置する人の多さだ。

どこのホステルに行っても、キッチンに”Wash your dishes!”(食器を洗え！)と張り紙がされているのは、一種のホステル名物たる光景と言えるかもしれない。高級ホテルやゲストハウスではまた話が違うかもしれないが、ホステルでは自分で使用した食器や調理器具は自分で洗うのがルールなのだ。

しかし、いくらあからさまに張り紙がされていようと、使った食器を洗わない人というのは一定数存在する。一度や二度であれば「後で洗おうと思って忘れてしまった」ということもあるだろう。しかし毎回、使用済みの皿や鍋をそのまま流しに放置している人は、完全に確信犯だと言える。

洗われていない食器や調理器具が山積みになっているというのは、衛生的な面ではもちろん、同じ空間にいる他人への配慮という面でも問題がある。汚れた食器は結局誰かが洗うことになるわけだし、鍋を使いたい人が鍋を使えないなんて状況になることもある。筆者としては「他人に迷惑をかけない」というのは人類にある程度普遍的な概念だと思っていたのだが、どうもそうではない人も少なからずいるようだ。

食器を「すすがない」洗い方もある

また、食器の洗い方に関してもかなり個人差がある。さっと水ですすぐだけで済ませるくらいならまだかわいい方で、洗剤をつけて食器を洗った後に水ですすがずに、泡がついたままの状態で放置するという、驚愕の食器洗いをする人もいるのだ(初めて目撃したときは本当に目を疑った)。

その人はオランダ出身だったと記憶しているが、たっぷりと泡を立てたスポンジで皿をさっとなでる程度に洗い、明らかに泡だらけの皿やスプーンを流しの横にそのまま置いていた。筆者は最初「消毒のためにしばらく洗剤をつけたまま置いておくのだろうか？」と思っていたのだが、どうやらそうではなく、これで「食器洗い終了」ということらしい。

そのときは「どうして食器をすすがないのか」を本人に尋ねなかったことが悔やまれるが、後から知るところによると、文化圏によってはこのスタイルの食器洗いが普通という地域もあるそうだ。筆者としては何とも信じがたいし、健康面に影響がないのか心配にさえなるが、個人の問題というよりもそういう習慣なのだからどうしようもない。

筆者は、皿に米粒がこびりついていたり汚れが残っていたりするのは「洗った」とは言えないと思うのだが、そのあたりも気にならない人は気にならないのだ。逆に、筆者は洗った後の食器が濡れたまま自然乾燥に任されていることは全く気にならないし自分もそうするのだが、文化圏によっては「洗った後の食器を布で拭いて棚に戻さないのは非常識だ」と考える人もいる。

このように、たかだか食器洗い一つとっても、個人差や文化圏による差は大きいのだ。自分の常識だけで「こうするべきだ」と判断しようとしても、もはや意味がないのかもしれないと思えてくる。

訳ありな住民が集まったジョージアのホステル

ホステルには本当にさまざまな人が集まることは、すでにイメージできていることだろう。中でも激安の宿泊費をウリにするような所はなかなかにディープで、ただの旅行者ではなく仕事をしながら節約のために、ホステルの相部屋に住んでいるような人が多数派という宿もある。

筆者が数年前に数か月間滞在したジョージアのホステルが、まさにそんな感じだった。数泊だけして去っていくような観光目的の旅行者はほぼゼロで、宿泊客の全員が数週間や数か月単位でその宿を生活のベースとしている人たち。一種のシェアハウスのような独特の雰囲気があり、不思議な連帯感のようなものがあった。

彼らが何故アパートなどの個室に住むのではなくホステルに住んでいるのかというと、経済的に余裕がないからという理由に尽きる。そこで出会った宿泊客の数人は、工事現場で日銭を稼いでどうにかやりくりしているような生活だった。彼らが経済的に余裕がないということは、いち旅行者である筆者にもすぐに伝わってきた。かと言って彼らは悲壮感を漂わせているわけではなく、限られた予算でもそれぞれ日々を楽しんでいる印象を持った。

「お金の使い方」に驚いたワケ

ある日、宿泊客の一人が大量のビールを手に上機嫌で宿に帰ってきた。なんでもサッカーくじに当たったそうで、日本円で二万円ほど勝ったのだという。普段の彼は余計なお金をほとんど使わずに生活していて、ビールなどの嗜好品を買う姿は見たことがない。そもそもお金がないのにサッカーくじを購入するという感覚も、賭け事にとんと縁がない筆者にはよく分からないのだが、まあ当たったのなら結果オーライだろう。

驚いたのが、彼が持ち帰って来た大量のビールを他の宿泊客みんなに分け与えはじめたことだった。筆者は「数日分購入しておいてゆっくり自分で飲むのだろう」と思っていたのだが、どうやら自分が飲むために大量のビールを購入したわけではなく、臨時収入を宿のみんなで祝うためだったようだ。

大量のビールがものの数時間で無くなると、しばらく席を外していた彼が少し良い銘柄のウイスキー一瓶と大量のスナック菓子を手に戻って来て、ちょうど始まったサッカーの試合を観戦する流れとなった。なんでも前日のサッカーくじでの臨時収入に味を占め、ウイスキーを買うついでに再び数口分購入したそうで、試合の観戦にも熱が入る。

そんな状況を眺めながら、金銭感覚やお金の使い方に対する彼と自分の感覚の違いについて考えていた。もし自分が彼の立場だったら、二万円の臨時収入に舞い上がる気持ちはもちろんあるだろうが、こうして他の宿泊客と分け合うことができるのだろうか。

筆者なら、自分が購入したくじで当てたお金なのだから、外食したり洋服を買ったりと、その二万円を完全に自分のために使ってしまうかもしれない(少なくともサッカーくじを再び購入することは絶対にないだろう)。しかし、そうした個人主義的な考えで動かない人というのも、この世界には存在しているのだ。

受け継がれる「共助の精神」

この「自分が得た利益を独り占めせずに他人と分け合う」という感覚には、文化的な側面の影響も考えられるかもしれない。上で挙げたジョージアのホステルの宿泊客の国籍はアゼルバイジャンやカザフスタン、ロシアなどさまざまであったが、共通しているのはどれもかつてソ連を構成していた国々だという点だ。

社会主義政策が敷かれていたソ連時代には、物資の不足や未発達なインフラが大きな問題となっていたが、人々の助け合いによって日々の生活が回っていた。そのためなのか、ソ連崩壊後に生まれた人を見ていても、この「共助の精神」のようなものが強く受け継がれているように感じる場面がある。サッカーくじで自分が得た利益をその場の全員で分け合うなんて、まさにこの精神の象徴と言えるかもしれない。

彼が得た二万円は大量のビールとウイスキーにほぼ使い切られ、翌日からの彼の生活はいつものように慎ましい生活に戻っていた。ちなみに、この日のサッカーくじは大ハズレだったことを追記しておく。

常識とは何かを考える場所

筆者が各国のホステルに滞在した中で、自分の常識が揺さぶられた経験をいくつかピックアップしてきた。良し悪しではなく、どれも鮮烈な思い出であり、新鮮な驚きを与えてくれた。

日本人同士であっても、「常識」は人によって異なるものだ。しかし、文化や言語が異なる外国人が相手となると、何を「常識」とするかはさらに大きく異なってくる。そして、大人になってからそれまで自分が信じてきた「常識」以外を受け入れるのは、なかなか難しい。

多様性や異文化の尊重というフレーズをよく耳にするようになって久しいが、表面だけ取り繕ったところであまり意味はないのかもしれない。違うものは違うし、どちらの常識が正しいかは主観でしかないためだ。

筆者は、宿をチェックアウトする際に、ブランケットをある程度綺麗に畳み、シーツや枕カバーなどは取って洗濯しやすいようにしておき、ベッド周りをある程度綺麗な状態にして去るようにしている。しかし、それも他の宿泊客からすれば「どうして自分の仕事じゃないのにそんなことをするのか」「どうせ後で宿側が掃除するのに、客側が綺麗にしておく意味があるのか」などと疑問に思われるらしい。確かにそれも一理あるのだが、筆者としてはベッドをぐちゃぐちゃのままの状態で去るのはどうも居心地が悪く感じてしまうのだ。どちらが正しいかという話ではなく、物事に対する意識や「こうするべき」という感覚は、人によって、そして文化圏によって大きく異なるのだ。

そうした意味では、さまざまな感覚と価値観を持つ人が一堂に会するホステルという場所は、この世界の象徴と言えるのかもしれない。決して万人向きの宿泊施設とは言えないものの、怖いもの見たさで泊まってみるのも良いだろう。常識が異なる人との共存の難しさと、それぞれ異なる常識を擦り合わせていく過程での学び、そして最終的にお互い理解し合うことができたときの喜びというものは、こうした環境に実際に身を置いてみないと分からないものだから。

