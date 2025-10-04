誰も見たことのない「地球内部のマントル」地下から出てきたマントルが、これだ！じつはこの石、溶け方が重要なんです【深海の石2】

海の底にある岩石は、地球のひみつをたくさん教えてくれます。なぜなら、海底にある岩石は、陸上のものよりもマントルに近く、地球内部の情報をたくさんもっているからです。

そのような、深い海から採取した、地球のひみつを教えてくれる岩石たちを紹介します。

今回、取り上げるのは「マントル」です。聞いたことはあるけど、よく考えるとよくわからない……。それでは、マントルから、地球のどんなひみつがわかるのか見ていきましょう。

＊本記事は、JAMSTECの研究のなかから「海底の石」に焦点をあて、話題となった記事を再編集しています。

地球内部のマントルが出てくる場所

地球の地殻の下にはマントルがあります。

マントルは、地球の体積の83％、質量の67％を占めます。岩石惑星の地球にとってマントルは主役級の存在なのです。しかし、人類は地球内部のマントルをまだ見たことがありません。掘削プロジェクトで到達できた例は、世界でひとつもないのです。

では、マントルを直接調べる方法はないのでしょうか？

そんなことはありません。

実は、マントルがあらわになる海底があるのです。インド洋にある「南西インド洋海嶺」のあたりには、そんなところがあります。

海嶺というのは、火山活動の盛んな海底にある山脈です。そこから新たな海洋プレートが作られ、海底が広がり始めているところがあります。そのような海嶺は「中央海嶺」と呼ばれ、南西インド洋海嶺は、まさに中央海嶺なのです。

これが地球内部からあらわれた“マントル”！

この画像の岩石は、南西インド洋海嶺あたりの海底から採取してきたもので、マントルそのものの岩石（かんらん岩）です。

参考：このかんらん岩を採取したとき（南西インド洋海嶺/しんかい6500 第0655潜航）に撮影した映像や画像はこちら見られます。

ただ、海の中に露出したマントルは海水の影響で変質が進んでしまいます。この岩石も、ひどく変質しています。

しかし、そんなマントルでも、細かく分析していくと、変質しなかったところが見つかることがあります。変質を免れたところがあれば、そこからマントルの情報を得ることができます。実物を通すことで、地球内部のマントルがどのようなものなのかという問いについて、間接的ではなく直接的にわかるのです。

マントルの溶け方が重要だった！

さらに、南西インド洋海嶺あたりで採取できるマントルの岩石は、溶け方の少ない「レルゾライト」と呼ばれるものです。これは、よりマントルの情報を得ることができます。

ちなみに、レルゾライトよりさらに溶けたマントルは「ハルツバージャイト」と呼ばれます。この違いは、単斜輝石という鉱物が含まれているかどうかです。マントルの溶け方が進むと、最初に単斜輝石が溶けきって消えてしまうのですが、レルゾライトなら単斜輝石もしっかり残っています。

この画像の岩石もレルゾライトです。

よく見ると、白や茶色の間に、少し緑がかった黒いところがあるのですが、そこが変質しなかった部分です。そこを調べることで、地球内部のマントルのことがわかっていきます。まさに、地球のひみつを教えてくれる岩石です。

ほかの海底でも、マントルは出てくるのか？

ここで一つ質問です。

同じ中央海嶺でも、例えば太平洋にある東太平洋海嶺ではマントルの岩石は露出しません。これは、なぜだと思いますか？

それは、海洋底の拡大速度が原因なのです。東太平洋海嶺のように、海洋底の拡大速度が大きい場所では、マントルは大量に溶けてマグマになり、海底にたくさん流れ出てしまいます。その固まった溶岩が海洋底をすべて覆ってしまうため、マントルは露出することがありません。

一方、南西インド洋海嶺はその反対のような中央海嶺です。プレートの拡大速度がとても遅く、マグマの量も少なく、もともと柔らかいマントルがあまり溶けることなく、海底に出てくるのです。

上の図は、中央海嶺の低速拡大境界の推定図です。高速拡大境界のモデル（ペンローズモデル）とは異なり、玄武岩とガブロ（はんれい岩）と呼ばれる岩石でできている海洋地殻が、この海域では完全には形成されません。

図内の左上（海底に接しているところ）には、玄武岩（縦線のところ）の間に、溶けなかったマントルが残っています。南西インド洋海嶺では、このようにして海底にガブロやマントルのかんらん岩があらわになっていると考えられます。

プレートテクトニクスの謎を解くカギに

地球ではいくつもの海洋底、言い換えると「プレート」が動いています。そのプレートの拡大速度は、プレートによって異なります。

太陽系でも地球に特徴的に見られるプレートの動き。そして、その動きによる地球のさまざまな活動。これは「プレートテクトニクス」と呼ばれます。みなさんも聞いたことがあると思いますが、実は、プレートテクトニクスのメカニズムについては、よくわかっていないところが多々あります。

この南西インド洋海嶺の岩石を調べることで、地球の特徴のひとつであるプレートテクトニクスの根幹にも触れることができるのです。

取材・写真・図版：国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）

