てじな〜にゃ猫、神輿担ぎ風の猫、門番猫…まさに奇跡！猫写真家が捉えた「衝撃的な瞬間」

「今まで見たことない」「見ていて笑っちゃう」――あの糸井重里さんや黒柳徹子さん、藤あや子さんらも絶賛のベストセラー猫写真集『必死すぎるネコ』シリーズをはじめ、コミカルで愛おしい猫たちの決定的瞬間を収めた猫写真集を多く世に出し話題を集めている猫写真家・沖昌之さんが、2025年10月3日〜10月9日までの間、富士フイルムフォトサロン 名古屋にて【沖 昌之写真展「これネコ それネコ？」】を開催中！

そこでFRaU webでは、以前ご紹介した沖さん撮影の「〇〇なネコなんです。」シリーズの中から、多くの猫好きの心をキュンとさせた経緯深い猫たちの写真とそのエピソードの一部をピックアップして、読者の皆さんからの反応とともにお届けします。

これぞ「てじな〜にゃ！」猫車をつき抜けるネコ

沖：「イリュージョンみたいに『突き抜けてるやん！』って」

熊本県の湯島という猫島で撮影したというこちらの1枚。

以前から猫車の上に乗っている猫たちの楽しそうな光景を目にすることが多く、「猫車の上で猫がじゃれあって格闘してるとか、なにかもう1つプラスアルファで面白い瞬間が撮れたらいいなぁ」と意識していたという沖さん。

そんな矢先、たまたまこの場所を通りがかってみたら……!?

「ヘイ!! 俺のクルマに乗らないかい？」

「横にちゃんと見物客の猫がいる……かわいい（笑）」

そんな読者の声が寄せられたこちらの写真。

思わず「てじな〜にゃ」のセリフでお馴染みのイリュージョニスト・山上兄弟を思い出してしまう、偶然が生み出した奇跡の瞬間！

お神輿……ではなく「車をかつぐ猫」

沖：「ものすごい“担ぎ顔”をしていますよね（笑）」

宮城県の田代島という猫島で撮影された、「コイト」という名前の仔猫ちゃん。

初めて出会った時「わ、この仔、立ち上がって匂い付けするんだ！」と驚いたという沖さんが、「おそらくまた明日もここに来て、同じような動きをするんじゃないか？」と考え、翌日再び同じ場所を訪ねてみたら……？

「憧れの猫島 いつか会いに行きたい愛しい猫さんたち かわいいなぁ」

「画像をみて“猫の恩返し”を連想しました」

「ねこはいつもにんげんの予想のそとにある」

そんな読者の声がたくさん寄せられたこちらの写真。

実はコイトちゃん、カメラを構える沖さんの前でどんどんエスカレートしていったそうで……（笑）。必死に匂い付けをするその姿は、まるでお祭りで見かける“お神輿を担ぐ人間”!?

お祭りの夜に出会った「妖しい門番ネコ」

沖：「今振り返っても、本当に奇跡的だった……」

異国情緒あふれるこちらの写真は、台湾・台北の龍山寺で撮影された1枚。

龍山寺でお祭りが開かれていたある日の夜、たまたまお寺の近くに住んでいる台湾の友達に「晩ごはん食べようよ」とのお誘いを受け、一緒に夜市でご飯を食べたという沖さん。

話をするうちに「猫のいる場所とか案内するよ〜」「龍山寺にもいるよね」「ちょっと見に行く？」という流れになり、みんなで現地に向かってみたら……!?

「ネコちゃんの体はしなやかでパーツが全部カワイイしバランスが美しい。このまま月夜に消えて行きそうな神々しい感じがしますね」

「これは素敵なショット！ 台湾は愛猫国ですよね。猫も人々もゆったり暮らしてる感じ」

「異世界の番人って感じで神秘的だ〜〜私も出会いたい〜〜」

お祭りの夜に出会った「幻想的な猫」の姿に、心奪われる読者が多数。

夜市に誘われていなければ出会えていなかった、まさに奇跡の1枚……！

愛おしそうに頭スリスリ…「挨拶し合う猫たち」

沖：「一度にこんなたくさんの猫に出会った事はなかった！」

「猫がいるところ、案内するよ〜」

台湾にて、“猫夫人さん”と呼ばれる有名な方に猫たちがいるスポットを何ヵ所も案内してもらったという沖さん。

「峠なのかな？」と思うくらい山を登り続け、この場所に辿り着いたという沖さんが目にした驚きの光景とはーー。

「ピーンと立った尻尾がいっぱい!! めっちゃ可愛い!!」

「楽園だ」

「台湾に行きたい」

「会社員たちが名刺交換している場面にも似てる……笑」

たくさんの猫ちゃんたちがいることから「楽園だ」と感じた読者も！

「僕の想像をはるかに超えていた」沖さんがこの場所で度肝を抜かれたその理由も必見です！

「カメラを持った人間がウロウロしているなんて、猫にとっては不自然極まりないこと」

厳しい環境下で暮らしていることから警戒心の強い外猫たち。

怖がらせたり不安な気持ちにさせないようにと“猫中心”の配慮を欠かさない沖さんだからこそ、その撮影された写真には、そんな外猫たちのイメージが大きく覆されるような躍動感やユーモア溢れる生き生きとした猫たちの姿が映っています。

今後もそんな沖さんが撮る「猫たち一瞬」から目が離せない！

