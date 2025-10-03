飼い主さんが瞑想していたら、ワンコがおもちゃをくわえてやってきて…？心を無にしようと頑張る飼い主さんVS一緒に遊びたいワンコの戦いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で15万1000回再生を突破。「面白い笑」「可愛いから許しちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：瞑想していたら『どうしても遊んでほしい犬』が近づいて…絶対に集中できない『煩悩まみれの光景』】

瞑想中にワンコがやってきて…

Instagramアカウント「tyatyamarukazoku」に投稿されたのは、柴犬「野々花」ちゃんの飼い主さんが瞑想をしていた時の出来事です。飼い主さんはあぐらをかいて目を閉じ、呼吸に集中していました。

雑念や邪念に惑わされずに、心を無にしようと努める飼い主さん。ところが途中で野々花ちゃんがおもちゃをくわえて、「ねえねえ、遊んで～」とばかりにトコトコと近づいてきたそう！

可愛いお誘いのせいで集中できない！

野々花ちゃんは飼い主さんの目の前で立ち止まり、「遊ぼうってば～」と無言で訴え続けたそう。完全に瞑想の邪魔になっていますが、相手の都合やタイミングを考えずに図々しくお誘いにくる姿は、なんだか可愛くて憎めません。飼い主さんも集中を切らすまいと努力しながら、思わずニヤけてしまったそう。

そして飼い主さんがスルーして瞑想を続けていると、野々花ちゃんは「ほら、これで遊べ！」とばかりに床にぽとっとおもちゃを落としたとか。さすがにスルーできなくなり、「フフフ」と声を出して笑ってしまう飼い主さん。結局、全然集中できなくて、瞑想は中断することになってしまったのでした…。

この投稿には「可愛すぎます」「静かな戦いが始まりましたね」「これは勝てないｗ」「ママさんも嬉しそう」といったコメントが寄せられています。

ワンコのおかげでリラクゼーション効果抜群！？

日頃から飼い主さんが瞑想やヨガをしていると、高確率で野々花ちゃんが「遊んで～」「構って～」とアピールしにくるのだとか。なかなか集中して瞑想やヨガをさせてもらえない飼い主さんですが、野々花ちゃんに邪魔される度に心がほっこりし、幸せな気持ちになれるそうです。

どうやら野々花ちゃんとのふれあいは、瞑想以上のリラクゼーション効果を得られるよう。これからも飼い主さんには、野々花ちゃんという可愛い邪念の塊に惑わされながら、瞑想やヨガを楽しんで続けていただきたいですね！

Instagramアカウント「tyatyamarukazoku」には、野々花ちゃん＆母犬「茶々丸」ちゃんの日常が投稿されています。2匹の仲良しで可愛い姿やご家族との微笑ましいやり取りに癒されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tyatyamarukazoku」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。