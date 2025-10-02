韓国の俳優パク・ボゴムが韓服の魅力を広めるため、秋夕（チュソク、中秋）当日、米国ニューヨーク・タイムズスクエアの電光掲示板に登場する。

韓国の文化体育観光部と韓国工芸・デザイン文化振興院は、パク・ボゴムの韓服プロモーション映像を秋夕当日の6日（現地時間）、ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエア電光掲示板で公開すると10月2日、明らかにした。

韓服広報事業「Hanbok Wave」の一環として制作されたこのプロモーション映像は、同日ソウル明洞（ミョンドン）の新世界スクエアをはじめ、イタリア・ミラノのドゥオモ広場、東京・新宿、フランス・パリのシタディウム・コーマルタンの電光掲示板でも公開される。

プロモーション映像とともに6日からは、文化体育観光部と韓国工芸・デザイン文化振興院の公式SNSを通じてプロモーション写真とインタビュー映像も確認できる。

韓服写真集の実物は10日、有名ファッション誌Harper's BAZAAR Koreaの「スペシャルエディション」を通じて出版される予定だ。

今年で6回目となる「Hanbok Wave」は、韓流アーティストたちと協業し、韓服の魅力を国際社会に広め、有望な韓服ブランドの海外進出を支援する事業だ。昨年は女優キム・テリ、2023年には女優スジ、2022年は元フィギュアスケート選手のキム・ヨナが参加した。パク・ボゴムはこの事業初の男性モデルとなる。

今年は公募を経て選定された4つの韓服ブランドがパク・ボゴムと共に、伝統の“粋”と現代的感覚を融合させた韓服デザインを完成させた。

文化体育観光部のイ・ジョンミ文化政策官は「伝統文化が大衆文化と結びつき、洗練された“粋”を見せるのが最近の韓流の流れだ」とし、「韓流スターである俳優パク・ボゴムさんとともに、現代男性韓服の美しさが世界に広まることを願う」と語った。