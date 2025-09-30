どうしても家事ができなかった日。終電帰りの夫の“神対応”に、救われた【ママリ】
体調がすぐれなかったり疲れが限界に達したりして、どうしても家事ができない日は誰にでもあります。そんなとき「夫に申し訳ない」と罪悪感を抱いてしまう人も少なくありませんし、夫の反応によって気持ちが大きく左右されることもありますよね。今回紹介する投稿は、疲れのあまり夕飯も作れず洗濯もできなかった日のエピソードです。終電で帰ってきた夫が見せた神対応に、思わず拍手を送りたくなるような温かさが伝わってきます。
今日はもう無理…そう思い夫に連絡をした
昨日どうしても頑張れなくて家の事全然やらずに今日頑張ろって思って旦那にも夜ご飯作ってないごめんってLINEして寝たら朝起きたら洗濯物醱2も洗い物も終わっててほんとに旦那に感謝😭
終電帰宅なのにやってくれたんだね😭😭
今日は旦那の好物作ってあげよう🥹
どうしても頑張れない日というのは誰しもあるものだと思います。体調がすぐれなかったり、気持ちが落ち込んでいたり、あるいは疲れ果ててしまいどうにもならない時もありますよね。投稿者さんはまさにそんな日だったようで、明日頑張るからと夫にLINEをしたそう。遅くに帰ってきた夫はそんな投稿者さんを責めるわけでもなく、残っていた家事を何も言わずに終わらせてくれていたそう。責めたり怒ったりすることもなく、知らない間に終わらせていたというのが優しすぎますよね。これは全国のパパに真似してほしいです。
夫の優しさにさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
なんですかその素敵なエピソードは！！
雨でどよーんとしてたのが吹っ飛びました😊
素敵な夫婦関係ですね🥹
サラッと家事しちゃう旦那さんも、好物作ってあげようと思うはじめてのママリ🔰さんも、2人とも素敵です😭
支え合いですね🙌
夫はもちろん素晴らしいですが、投稿者さんと夫との関係性が素敵だというコメントが印象的ですよね。夫婦として役割があるなかで、柔軟に動くというのはやろうと思ってもなかなかできるものではないですよね。つらい時に助けてくれた優しさはずっと忘れないですし、夫婦の絆をより深くしてくれるものだと思います。
きっと日ごろから夫婦で助け合っているのだろうなというのが想像できる素敵なエピソードでしたね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）