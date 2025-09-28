【福田 和子】緊急避妊薬を必要とする人の一番多い理由は「コンドームの破損」薬局販売実現に関する誤情報を正す

2025年8月末、緊急避妊薬の処方箋なしでの薬局販売(OTC化)の方針が決まった。もう少し正確に言うと、厚生労働省の専門部会で上記の方針が了承された。このあと法令上必要な手続きを踏み、順調にいけば来春にも実現する予定だ。

今回、「緊急避妊薬処方箋なしでの薬局販売」の報道が上がった際、SNSには多くのデマや誤解が拡散された。真実と異なる情報が広まることは、やっと動き出した緊急避妊薬への動きを止めてしまう可能性もある。

「だからこそ今ここで一度、緊急避妊薬の基本的なことから、今SNSでよく見かける言説などについて、振り返ってお伝えしたい」

そう語るのは、「#緊急避妊薬を薬局で」プロジェクトの共同代表で、SRHR（性と生殖に関する健康と権利）アクティビストの福田和子さんだ。福田さんは長年、この問題について国に働きかけてきた。

そもそも緊急避妊薬とは何か。なぜ承認が必要なのか、どうしてここまで承認に時間がかかっているのか、そして今後の課題について、福田さんが活動してきた経緯とともに前後編でわかりやすく解説いただく。

スウェーデン留学で知った現実

私は2018年から、緊急避妊薬を必要とする人に安心安全に届くように、と活動をはじめた。きっかけは、2016年、大学時代にスウェーデン留学で海外の現状を知ったことだった。

その当時日本では、緊急避妊薬を入手するには処方箋を病院でもらうことが必須で、病院によっては価格が2万円を超える場合もあった。しかし、緊急避妊薬の有効性が高いと言われる「性行為後72時間以内の服用」は簡単ではない。クリニックの休診日などと重なってしまえばアウトなこともある。また、費用にしても2万円という金額は学生にとっては大きな出費だ。といっても当時の私は、「妊娠の可能性がある性行為後に妊娠を防げる薬で、入手するにはその選択しかないのだから仕方ない」という認識を持っていた。

ところが、留学でスウェーデンに行ってびっくりした。緊急避妊薬は、街の薬局で処方箋の必要なく購入することができた。価格は1500円弱（2016年当時）で、若者には無料になることもあった。調べてみるとそれは、スウェーデンだけが特殊というわけではなかった。処方箋なしでの薬局販売は世界約90ヵ国ですでに実現されていて、国連の健康を司る機関であるWHO（世界保健機関）は、「意図しない妊娠の不安を抱えるすべての女性・女の子に緊急避妊にアクセスする権利がある」と掲げていることを知った。「特殊なのは日本だったってこと⁉」と思ったことを今も忘れない。

帰国後、緊急避妊薬アクセス改善に動いた

スウェーデン留学から帰国後、「#なんでないのプロジェクト」を立ち上げ、海外では当たり前なのに日本にはない性や健康を守るツールやしくみ、考え方について自ら発信し始めた。中でも、緊急避妊薬へのアクセスについては喫緊の課題と考えて、同じ考えを持つ同志と「#緊急避妊薬を薬局で」というプロジェクトも立ち上げた。

緊急避妊薬の現状が周知されていないことを知り、国会議員会館で院内勉強会を10回にわたり開催した。他にも、18万筆を超える署名、回答者が1万人を超えることもあったオンライン調査を行い、国がパブリックコメントを行った際にはネット上で「パブコメをしよう」と募った。結果として、パブリックコメントは4.6万超のコメントとOTC化に98％が賛成という結果を得ることができた。

また、国連のUPR審査(普遍的・定期的レビュー)やCEDAW(女性差別撤廃委員会)による勧告発出のため国際会議に参加したり、試験的運用、厚労省検討会への委員としての出席・発言も行ってきた。あらゆる手順を経て、ひとつひとつを積み重ね、ようやく、ようやく、「緊急避妊薬薬局販売承認へ」というところまできた。

2025年8月29日、「薬局販売承認へ」のニュースが流れたとき、「訴えはじめて約10年、ようやくここまで」という思いはあれど、「ちゃんと売られるようになるまで気は抜けない」という心持ちが先行し、ニュースを聞いた後も正直「うれしい！」という実感を抱くことはできなかった。

緊急避妊薬、まずは知りたい8つのこと

現在、緊急避妊薬として一般的に使われているのは、『レボノルゲストレル』と呼ばれる薬剤だ。1999年4月フランスで承認されて以降、世界中で使用が広がり、日本では2011年に承認された。服用には期間が決まっている。避妊の失敗や性暴力被害など、望まない妊娠の可能性のある性行為から遅くとも72時間以内に服用すれば高い確率で妊娠を防ぐことができる。こういったタイムリミットのある性質上、世界では90ヵ国以上で薬局において処方箋の必要なく販売されている。

SNSを見ると、緊急避妊薬に関して誤解やデマも多い。まずは、どんなものであるのか、WHOのファクトシート（※1）をもとに作成した、緊急避妊薬に関する8つの事実をお伝えしたい。世界90ヵ国以上で使用されている緊急避妊薬の状況や実態を整理し、科学的根拠のもとにまとめたものだ。

1）緊急避妊薬は思春期を含むすべての女性に安全に使用できる

2）緊急避妊薬に重い副作用や、長く続く副作用はない

3）緊急避妊薬は子宮外妊娠のリスクを高めない

4）緊急避妊薬は将来の妊娠しやすさに影響しない

5）緊急避妊薬は胎児に害を与えない

6）緊急避妊薬は流産や中絶をさせる薬ではない

7）市販化された場合、女性は緊急避妊薬の情報を理解し正しく使用できる

8）緊急避妊薬が手に入りやすくなっても無防備な性行為は増えない

※１：緊急時のレボノルゲストレル単独投与（緊急避妊薬）の安全性に関するファクトシート【WHO,2010】

緊急避妊薬を必要とするのは、誰か

緊急避妊薬が必要となる状況には、どのようなものが多いだろう。SNSを見ると、性暴力など「よっぽどのこと」がない限り、「必要になることはまずない薬」と認識している方が想像以上に多い。

しかし、実際は違う。私たちがこれまで行ってきた調査でも、国の調査でも、緊急避妊薬を必要とした理由でダントツに多いのは、「避妊の失敗」だ。

「避妊の失敗」というと「コンドームもしないのか」「避妊しないでセックスするのが悪い」という意見がSNSで散見される。しかし、どんなに注意しても失敗しない避妊はない。日本はコンドームのみでの避妊が多いが、コンドームによる避妊の成功率は72〜82％程度。性感染症予防のためにも使用が推奨されるが、破損や脱落などが起こる可能性があり、避妊法としての有効性は決して高くはないのだ。

また、性教育の不足もあり、「膣外射精(外出し)」を避妊法だと勘違いしている人もいる。

こういった情報を伝えると「結婚前にセックスしなければいい」といったコメントを必ずといっていいほどいただく。しかし、結婚したからといって、女性側は常に妊娠OKというわけではない。結婚をしていても、子どもを望む状況以外では、避妊は必要になる。

そして、忘れてはいけないのが性暴力被害における緊急避妊薬の役割だ。性暴力という状況に至った際、妊娠に伴う不安だけでも回避できる手段があるのはとても重要なことだ。

ただ、ここで改めて伝えたいのは、緊急避妊薬は、本人が妊娠する可能性を伴う行為を望む・望まないにかかわらず、妊娠する体を持っていれば、誰だって、いつでも、必要であれば使用できる、使用していい薬であるということ。性暴力だけでなく、避妊に失敗したという理由でもいいのだ。

緊急避妊薬は、どこで、どのように入手できる？

現在、緊急避妊薬の入手方法は3つある。

1)婦人科などで処方箋をもらい、薬を受け取る

2)オンライン診療を通して処方箋をもらい、提携する薬局で薬を受け取る

3)緊急避妊薬を処方箋の必要なく試験販売している薬局で入手する

3)の「試験販売」とは、国（厚生労働省）からの委託を受けた調査研究に参加する薬局での販売のことを意味する。しかし、その薬局数は約340件。現在、全国の薬局はコンビニよりも多い6万件以上あるが、その0.5％程度でしか取り扱われていなかったことになる。

今回の承認によって、今後はこの試験販売が終了し、一定の条件が満たされれば薬局で処方箋の必要なく入手できるようになる。これまでどおり病院で診察を受けて入手することももちろん可能で、入手のための選択肢が増える形だ。しかし、まだまだ課題は多い。

後編では、来春にも始まる緊急避妊薬の薬局販売における課題と、今回の報道でSNSに拡散されたデマについて、福田さんが感じた想いについて引き続きお伝えする。

【後編】「緊急避妊薬でレイプが増加する」というデマが…薬局販売を7年以上訴え続けた私が見てきた真相