¡ÚMLB¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹ 6¡¼1 ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç10ÇÔÌÜ¡Ê10¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨4.64¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈ¯¹¶Àª¤Ë¶þ¤·¤¿¡£½é²ó2»à¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ëº¸Ãæ´Ö53¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢2²óÌµ»à¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Ë¤ÏÃæ±Û¤¨24¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Æ±2»à¤«¤é¤â¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤ËÃæ±Û¤¨20¹æ¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ïº£µ¨3ÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó1»à°ìÎÝ¡¢ÂÇ½ç¤¬3½äÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µß±çÅê¼ê¤¬¼ºÅÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢4²ó1/3¤Ç73µå¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯48µå¡Ë¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£Ìµ»Íµå3Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£8·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï°ÊÍè¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï30»î¹çÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¡£153²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ104Ã¥»°¿¶36»Íµå¡¢WHIP1.33¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î2·å¾¡Íø¤ÏÆüËÜÅê¼ê10¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÆþ¤ê¡£º£Ç¯10·î11Æü¤Ë36ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë