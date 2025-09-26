自民党総裁選に立候補している小泉進次郎氏の推薦人で、小泉陣営広報担当の牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」などを投稿するよう参考例文付きで指示していた問題で、進次郎氏が２６日、自身は知らなかったとしたうえで「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった」として謝罪。「最終的に起こってしまったことの責任は私にありますので、ご批判はしっかりと私がお受けしたいと思います」と述べた。

参考例文の中には高市早苗氏を中傷していると指摘されているケースも。

高市氏を支持している山田宏参院議員はＸ（ツイッター）に、牧島かれん議員が「報道各位」と記し、謝罪コメントを発表したペーパーの画像をアップ。「私の事務所の判断で参考例をお送りしたものですが、私自身の確認不足により、一部いきすぎた表現が含まれてしまったものであり、申し訳なく思っております」とのコメントに対して、山田議員は「『事務所が勝手にやりました』ですか…」と皮肉っている。

ネットでも「昔『秘書がやりました。』今『事務所がやりました。』変わんねえな自民党は」「秘書がやりました 事務所がやりました の言い訳はもうやめよう」「さすがにこれは他責すぎるやろ」「危機管理の場面で、ダメな模範解答」「しかも案の定事務所が勝手にやったことにしたわ」「事務所が勝手にやったけど、私の責任ですくらい言えよ」「逃げました」「勝手に事務所がやったは通じない」「そんな言い訳して誰が信じると思っているのか」「党員や国民をなめたらいけない」「アウト」「昔からの政治家の古典的な言い訳」「非常に見苦しい」「無理ありすぎるだろ」「事務所が勝手にはしないはず」と反応する投稿が相次いでいる。