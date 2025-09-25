毎回同じボブ → ちょっと待ったーー！【40・50代】マネして即こなれる♡「今っぽボブ」

大人世代のボブは、デザインにひと工夫加えることでぐっとおしゃれに見えてきます。レイヤーやカットラインの違い、カラーの合わせ方で印象は大きく変化。重たく見せず、抜け感や立体感を自然に演出できるのも魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感漂う今っぽボブをご紹介します。

ウルフボブでナチュラルにくびれる

ウルフほど強さを出さずに、柔らかな印象をプラスしたレイヤーボブ。しっかりとレイヤーは入れつつ、ベースは均等の長さを残して外ハネにすることで、フェミニンな印象に。ふんわりとしたトップと自然なくびれの程よいバランスで、甘さとシャープさを両立できるデザインです。

軽やかでラフなレイヤーボブ

こちらは先ほどよりも多めにレイヤーを入れ、全体を少し長めに整えたスタイル。より抜け感のある軽やかな印象に仕上がります。ウルフボブのエッジを少しだけ和らげた雰囲気で、ナチュラルに見えるのも魅力。シンプルなのにさりげなく今っぽさを感じさせてくれます。

ミルクティベージュで柔らかさをまとったレイヤーボブ

やわらかなミルクティベージュのカラーと繊細な毛束感を合わせたレイヤーボブ。トップは内にワンカールを加えて動きを出し、ベースは大きめの外ハネでこなれ感をプラス。しっかりとセットされているのに、自然体で柔らかく見えるのが特徴です。透明感のあるカラーと毛流れのバランスが、大人のボブをぐっと洗練された印象に導きます。

マッシュラインで魅せる！ 大人可愛いショートボブ

丸みのあるシルエットが印象的なマッシュボブ。前上がりのカットラインに、柔らかなブラウンカラーを合わせ、フェイスレイヤーで表情に華やぎをプラスしています。かなり短めの仕上がりですが、可愛らしさが際立ちます。甘すぎない今っぽいマッシュ感で、大人の遊び心をさりげなく楽しめるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里