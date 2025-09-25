今回は、息子の名前にケチをつける義母を黙らせたエピソードを紹介します。

発達がゆっくりな息子に対し…

「義母はずけずけ遠慮なく言う人で性格がきつく、苦手です。5歳の息子は発達がゆっくりで言葉も遅れているのですが、そんな息子に対し、義母は『もっとはっきり話しなさい！』『何言ってるのか分からないわ！』と怒鳴りつけ、息子が可哀想です。

そしてある日、義実家に行ったのですが、やっぱり義母は息子にダメ出しばかり。息子が寝た後、私と夫に『男の子なのにヘンな名前ね……』『ソラなんて男だか女だか分からない名前だから、弱々しい子になったのよ』と暴言を吐いてきたのですが、夫がすかさずそこで義母を制止。『素敵な名前だし、男とか女とか関係ない』『息子は自分のペースでちゃんと成長している。余計な口出しするな』とハッキリ義母に言ってくれ、義母は黙りました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2023年5月）

▽ この義母が、これで余計なことを言ってこなくなるといいのですがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。