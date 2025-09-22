大谷は4打数1安打2三振で打率.283

【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打2三振だった。9試合連続安打に伸ばして打率.283。チームは逆転負けで連勝は4で止まった。地区優勝へのマジックナンバーは「3」のまま。

大谷の快音は6回先頭だった。先発右腕マクドナルドの外角低めチェンジアップをバットを折りながらも右前へ。今季最長の連続試合出塁も26に更新した。続くベッツが遊ゴロ併殺打に倒れ、得点にはつながらなかった。

初回先頭は空振り三振。3回2死は右飛に打ち取られた。2点を追う8回無死一塁は空振り三振に倒れた。

先発のシーハンは7回10奪三振、1安打無失点と好投した。しかし、1点リードの8回に救援したトライネンが誤算。2/3回を投げ3安打2四球で3失点した。地区2位のパドレスが勝利したため、最短での地区優勝は23日（同24日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦となった。大谷は同戦で先発マウンドに上がる予定だ。（Full-Count編集部）