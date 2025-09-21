チーズガーデンから秋限定『HAPPY CHEESE HALLOWEEN』♡華やぐ季節の味わいを楽しんで

秋の訪れとともに楽しみたい、チーズガーデンの季節限定カフェメニュー『HAPPY CHEESE HALLOWEEN』が登場します。2025年10月1日（水）～10月31日（金）の期間、芋・栗・かぼちゃとカシスを組み合わせた彩り豊かなドリンクが、全国のカフェ店舗で展開されます（一部は9月3日より先行販売）。見た目も味わいもハロウィン気分を盛り上げる、とっておきの一杯に出会えるはずです♪

華やかに楽しむ秋のドリンク

『HAPPY CHEESE HALLOWEEN』では、3種のドリンクが登場します。

1つ目は「パンプキンカシスフローズンフロマージュ」（880円）。かぼちゃのやさしい甘みとカシスの酸味がチーズフォームと重なり、デザート感覚で楽しめる一杯です。

2つ目は「安納芋カラメルバスクチーズケーキドリンク」（930円）。濃厚な安納芋ソースや紫芋フィリング、バスクチーズケーキを贅沢にのせた“飲むチーズケーキ”です。

3つ目は「モンブランチーズミルクティー」（880円）。人気茶葉“御用邸”で淹れたミルクティーに、栗やチーズフォームを重ねた奥深い味わい。どれも秋の素材を堪能できる限定メニューです。

【トマト&オニオン】秋限定♡ハーゲンダッツ入り贅沢デザートが登場

話題の御用邸パフェもハロウィン仕様に

ドリンクだけでなく、人気の『御用邸パフェ』にもハロウィンバージョンが登場。

「ハロウィン御用邸パフェ 紅芋＆パンプキン」（950円）は、紅芋フィリングやかぼちゃソース、黒糖ゼリーを重ね、紅芋チーズケーキとパンプキンチーズクッキーをトッピング。

ハロウィンモチーフのピックが添えられ、遊び心あふれるビジュアルです。甘みや酸味、香ばしさが幾層にも重なり、秋の味覚をパフェ仕立てで楽しめます♡

濃厚なバスクチーズケーキも必見

「安納芋カラメルバスクチーズケーキドリンク」に使用されている「バスクチーズケーキ」（2,480円）は、那須御養卵の卵黄のみを使い、じっくり焼き上げた濃厚な味わい。

冷凍で販売されているため、自宅でも本格的な味を楽しめます。人気の御用邸チーズケーキやクッキーも、季節フレーバーが続々と登場し、ギフトや手土産にもおすすめです。

ハロウィン気分を彩る秋限定の味わい

『HAPPY CHEESE HALLOWEEN』は、ドリンクからパフェまで秋の美味しさが詰まった特別なラインアップです。

芋・栗・かぼちゃ・カシスが織りなす豊かなハーモニーは、この時期だけのご褒美♡ ご家族や友人と一緒に、チーズガーデンならではのハロウィンスイーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。