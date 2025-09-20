“ヒーロー”参上…横転し炎上した車からの救出劇　女性救った男性は地元で活躍のラッパー　救急隊員も賞賛　アメリカ

アメリカ・ニューヨーク州で、女性が運転する車が横転し、激しい炎を上げる車内に女性が閉じ込められる事故が発生した。女性は、地元で活躍するラッパーの男性らによって、ガラスを割って引き出され、無事救出された。女性はやけどを負ったが、命に別条はないという。

「彼は素晴らしい」炎上中の車のガラスを割り救出

アメリカ・ニューヨーク州の高速道路でカメラが捉えたのは、横転した状態で激しい炎を上げる車だ。女性が運転する車が横転し、女性が車内に閉じ込められていた。

「OH MY GOD…」と、車内から女性の声が聞こえた。

急いでガラスを割ると、サンルーフから見えたのは女性の背中だった。

そして、救出に成功。 女性の意識はしっかりしているようだ。

男性が「爆発するぞ！急げ！」と叫んだ。

女性を運んでいるのは、通りがかりの男性2人で、青いシャツの黒人男性が「車にはあなた1人？」と聞くと、女性は「はい…」と答えた。

男性が「よし、行こう！」と言うと、救急隊員が「彼は素晴らしい」と褒め称えた。

見事に女性の命を救った男性は、地元で活躍するラッパーだった。

命の危険かえりみず救出活動に加わる

男性は消火器を受け取ると、警察官をしのぐ速さで脇目もふらず、燃える車へダッシュした。

命の危険をかえりみず、救出活動に加わったのだ。

当時の状況について男性は、「女性の悲鳴が母や叔母のように聞こえ、私の胸を締め付けたんです」と振り返った。

警察によると、女性はやけどを負ったが命に別条はないという。

（「イット！」9月18日放送より）