°ßÄ²¤Î´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¡ª¡Ö¹ÄÄë¤ÎÄ«¡¦¹Ä»Ò¤ÎÃë¡¦¹Ä¹¡¤ÎÌë¡×¿©»öË¡¤È¤Ï¡ª¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò °ß¤ÈÄ²¤ÎÏÃ¡Û

Àä¹¥Ä´¤Î°ßÄ²¤ò¤Ä¤¯¤ëºÇ¶¯¤Î¿©»ö
°ßÄ²¤¬²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
ÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¿©¤Ï¹ÄÄë¡¦Ãë¿©¤Ï¹Ä»Ò¡¦Í¼¿©¤Ï¹Ä¹¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÏÇÓÝõ¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¾Ã²½¤ÏÇÓÝõ¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÌ¤Ï¿©¤Ù¤º¤Ë¤½¤ÎÊ¬¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©Êª¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤è¤ê±ÉÍÜ¤Ê¤Î¤ÇÍñÎÁÍý¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¹ÄÄë¤ÎÄ«¤Î¿©»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãë¤Ï°ß¤äÄ²¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¾Ã²½ÎÏ¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¹Ä»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÎÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³èÆ°Åª¤Ê»þ´ÖÂÓ¤æ¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊäµë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤ÇºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬Ãº¿å²½Êª¤Ç¤¹¡£¾Ã²½¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãë¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ìë¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾Ã²½¤Î¤è¤¤Êª¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¹Ä¹¡¤Î¼ÁÁÇ¤ÊÍ¼¿©¤¬ÍýÁÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌë¤Î¿©»ö¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥¿¿©¤ò·Ú¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃë¿©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥Óー¥ë¤¬¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢2»þ´Ö°Ê¾å¤âÃëµÙ¤ß¤ò¤È¤ë¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿©»öË¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¡¢¿©»ö¤È¿©»ö¤Î´Ö¤Ë¾Ã²½¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë´°Î»¤·¡¢°ß¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤¬²¹Â¸¤µ¤ì¡¢²ÔÆ¯¤Î¥ê¥º¥à¤âÀ°¤Ã¤Æ¡¢°ß¤äÄ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
°ß¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹
Ä«¤ÏÇÓÝõ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤Êª¤òÂè°ì¤Ë¡¢¾Ã²½ÎÏ¤Î¹â¤¤Ãë¤ÏÃº¿å²½ÊªÂ¿¤á¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â£Ï£Ë¡£Ìë¤Ï»é¼Á¾¯¤Ê¤á¤Î¾Ã²½¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸µµ¤¤Ê°ß¤ÈÄ²¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥á¥ê¥Ã¥È
¾Ã²½´ï´±¤¬µÙ¤Þ¤ê¡¢³èÈ¯¤Ë£±Æü¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë
°ß¤ÈÄ²¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥°ー¥Ã¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂçÁÝ½üÃæ¤Î¥µ¥¤¥ó
¤ªÊ¢¤¬¥°ー¥Ã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿Êª¤ò¾Ã²½¤·¡¢°ß¤ÎÆâÉô¤Ë»Ä¤Ã¤¿Êª¤ÎÁÝ½ü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¾Úµò¡£
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë
¾Ã²½³èÆ°¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿çÌ²¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¶õÊ¢¤ÇÂÎ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ーÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ»éËÃ¤òÊ¬²ò¡Ê»éËÃÇ³¾Æ¡Ë¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë
°ß¤ÈÇ¾¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ß¤¬µÙ¤à¤ÈÇ¾¤âµÙÂ©¥âー¥É¤Ë¡£
