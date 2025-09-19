Ìð°æÅÄÆ·¤¬°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×10·î³«ºÅ¤Î¸ø±é¤á¤°¤êÈ¯¿®
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌð°æÅÄÆ·¡Ê47¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìð°æÅÄ¤Ï10·î4Æü¤Ë¼¢²ì¸©¡¢5Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø±é¡Ö¤ª¤ä¤³¤È¤ä¤¤¤³¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤Ï»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£°ìÅÙ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÛÎã¤Î¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤ä¤¤¤³¤È¤ä¤¤¤³¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤â¤ª»ÒÍÍ¤¬Áû¤¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡ª¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤ÎÀº¿À¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¿Æ»Ò¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤ª1¿ÍÍÍ¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤Ï²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Íè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡