Disney＋（ディズニープラス）のドラマ『幻惑』（仮題）の制作会社が済州（チェジュ）での撮影現場で発生したゴミを不法に投棄したとして、100万ウォン（約10万6000円）の過料処分を受けることになった。

済州市当局は17日、国民申聞鼓への回答を通じて「廃棄物管理法に違反したことにより100万ウォンの過料賦課対象に該当する」とし「これに伴い、関連法人に対して過料賦課処分手続きを履行している」と明らかにした。

続けて「該当の問題が発生した地域は国有林ではないが、今後山林庁所管の国有林内での撮影協力時には協力条件を強化し、協力期間終了時に原状復旧の有無を徹底的に確認するようにする」と説明した。

また「このような事例が再び発生しないよう行為者に注意措置を取り、今後も山林内の廃棄物不法投棄取り締まりおよび山火事予防活動をさらに強化していく」と付け加えた。

8月28日、オンラインコミュニティやSNSには、あるドラマ制作スタッフが撮影後にゴミを不法に捨てていったとして現場を撮影した写真や映像が投稿された。

写真にはゴミでいっぱいの袋が森の中に放置されている様子が写っていた。ゴミの中にはコーヒーカップホルダーもあり、そこには俳優キム・ソンホの写真が貼られていた。

これを見た人々は、キム・ソンホの写真からこのドラマが『幻惑』ではないかと推測した。

問題が大きくなると、制作スタッフ側は「撮影後、現場をきちんと片付けないで不快な思いをさせてしまったことに対して心からお詫び申し上げる」との公式コメントを出した。制作陣は「撮影が夜遅く終わって暗かったため、現場を丁寧に片付けることができなかった」とし「状況を把握して撮影場と関係機関に謝罪と了承を求め、すぐにゴミを捨てて、現在はすべてきれいに片付いた状態だ」と説明した。

一方、『幻惑』は1935年の京城が舞台で、半世紀以上にわたり世の中に出てきたことがない疑惑とうわさに満ちた魅惑的な女性ソン・ジョンファ（スジ扮）の肖像画を依頼された画家ユン・イホ（キム・ソンホ扮）が、彼女の神秘的な秘密に近づいていく中で起きる物語を描く。映画『優雅な世界』『観相師』『ザ・キング』『非常宣言』、ドラマ『The 8 Show 〜極限のマネーショー〜』などの演出を手掛けたハン・ジェリム監督の作品だ。