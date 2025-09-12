ブラックサンダーの新フレーバー♡秋冬にぴったりのキャラメルといちごが新発売

有楽製菓の大人気「ブラックサンダーミニバー」シリーズに、この秋冬の新フレーバーが仲間入りします。9月15日(月)より登場するのは、新作「キャラメルバターサンド」と、いちごチップを増量した「いちごのサンダーミニバー」。濃厚で贅沢なキャラメルの甘さと、フルーティーないちごの酸味♡2つの魅力的な味わいで、仕事やおうち時間をもっと楽しくしてくれるラインナップです。

キャラメルバターサンドが新登場

濃厚で香ばしい新作「ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド」は、焦がしバターが香るチョコに、サクほろ食感のクッキーとコク深いキャラメルパウダーをぎゅっと閉じ込めた贅沢なひと口。

口いっぱいに広がる優しい甘さは、秋冬のご褒美おやつにぴったりです。

内容量は118g、参考小売価格は324円（税込）。9月15日(月)から全国のスーパーやドラッグストアで発売されます。

いちごのサンダーミニバーがリニューアル

人気の「いちごのサンダーミニバー」は、いちごチップの配合量をさらにアップ♪甘酸っぱい果実感とチョコのまろやかさが絶妙に調和し、ザクザク食感で満足度も抜群です。

さらに、下部のみにチョココーティングを施すことで、いちごの風味をしっかり引き立てています。パッケージもいちご感を強化し、見た目からワクワクするデザインにリニューアル。

内容量は113g、参考小売価格は324円（税込）。こちらも9月15日(月)より全国で発売予定です。

進化したブラックサンダーで秋冬を楽しく

シリーズは3年間で推計販売規模が131％に成長（※）するほどの人気。多彩なフレーバー展開で幅広い層に愛される理由は、やみつきになる「ザクザク食感」と飽きのこないおいしさにあります。

今回のキャラメルといちごの2種は、リラックスタイムから仕事の合間まで、シーンを選ばず楽しめる万能スイーツ。お友達とのシェアや自分への小さなご褒美にも最適です♡

（※インテージSRI＋ チョコレート市場 調査期間：2021年3月～2025年2月 フィルター：徳用袋 業態：SM、DRUG 推計販売規模〈金額〉）

新フレーバーで広がるおいしい時間♡

ブラックサンダーミニバーシリーズから登場する「キャラメルバターサンド」と「いちごのサンダーミニバー」は、この秋冬の必食スイーツ。

気分に合わせて選べる2つの味わいで、忙しい日常に小さな幸せをプラスしてみませんか？9月15日(月)から全国のスーパーやドラッグストアで発売。ぜひ手に取って、おいしいひとときをお楽しみください♪