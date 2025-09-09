¥»¡¼¥ÖÀ®¸ù¤â¡Ä¥É·³¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¿Éíå¤ÊÀ¼¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÈà¤¬9²ó¤Ë¡©¡×¡¡ËÜµòÃÏ¤Çµ¯¤¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É
¥¹¥³¥Ã¥È¤¬9²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Æ·ÑÅê¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¾ÃÌÇ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Ï7²ó1¼ºÅÀÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï9²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¾ÃÌÇ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï2²ó¤Ë»Íµå¤ÈÅðÎÝ¤Ê¤É¤Ç»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤ì¡¢µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡£7²ó¤òÅê¤²Ìµ°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢7²ó¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ9²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó105²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£µ¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢8·î31Æü¡ÊÆ±9·î1Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤ËÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£9·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÈïÃÆ¡¢ÍâÆü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢52»î¹ç¤Ç1¾¡3ÇÔ20¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.56¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²÷µó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥Ã¥¿¡¼ÆâÌî¼ê¤Ëº¸±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êµÏ¿¤¬¾ÃÌÇ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤ÏÂ¨ºÂ¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æº£µ¨21¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖxBA¡Ê´üÂÔÂÇÎ¨¡Ë¡×¤Ï.530¢ª.430¢ª.430¤È¡¢°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤Ø¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡ÈÀöÎé¡É¤Ë¡¢LA¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÈà¤¬9²ó¤ËÅê¤²¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤¤¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡×¡ÖÁ´¤¯¤â¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÈà¤é¤ò¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤Çµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê¾õ¶·¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¹â¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾õ¶·¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë