人気芸人のロッチ・中岡さんが観戦報告

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

2年ぶり7度目のセ・リーグ制覇を成し遂げた阪神の歓喜を見届けた人物が話題になっている。7日にお笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さんがX（旧ツイッター）を更新。ファンも「現地だったんですね！」「現地やん！」とコメントが寄せられた。

優勝マジック1、勝利が必須条件だった阪神は、2回に高寺の犠飛で先制。先発の才木が危険球で退場処分のアクシデントがあったが、救援陣が好投。6回には近本の犠飛で加点し、2-0で完封リレーで勝利となった。

試合後、中岡さんはXを更新。「優勝ですやん 史上最速やん 興奮しすぎてちゃんと撮れてないやん はっきりいうて」と投稿。興奮しすぎてか、藤川球児監督の胴上げがぶれてしまっている動画をアップした。

これまでもキャンプを訪問するなど虎党を公表していた中岡さん。この投稿に「優勝立ち会ってるの凄すぎー！」「中岡さん現地やんけwww」「イッテQある日曜日に現地してるあたりさすがだわ！」とファンも反応していた。（Full-Count編集部）