末吉は4回70球で4安打2失点3K…岡部が勝ち越し打

侍ジャパンU-18日本代表は6日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で韓国と対戦し、4-2で逆転勝利した。これでイタリア戦から2連勝となった。

打線は初回、2番の藤森海斗外野手（明徳義塾）が最速157キロを誇る韓国の先発パク・ジュンヒョン投手の155キロ直球を左前にはじき返し出塁。さらに牽制球の暴投などで2死三塁とし、4番・阿部葉太外野手（横浜）の内野安打の間に先制に成功した。

しかし2回、先発した末吉良丞投手（沖縄尚学）が右前打と四球、犠打で1死二、三塁のピンチを迎え、パスボールで同点を許す。さらに一塁線を抜ける適時打を打たれて勝ち越された。

それでもその裏、高畑知季内野手（東洋大姫路）、横山悠捕手（山梨学院）の2連打から、内野ゴロの間に同点。さらに岡部飛雄馬内野手（敦賀気比）に右前適時打が飛び出して逆転に成功。3回にも高畑に左前適時打が飛び出し、4-2とリードを広げた。

先発の末吉は2回以降無失点ピッチングで、4回4安打3奪三振2四死球2失点の好投で勝利投手になった。その後を継いだ、石垣元気投手（健大高崎）が相手に反撃を許さず勝利を掴んだ。7日には、ともに2連勝を飾っているキューバと激突。悲願の連覇へ、負けられない戦いが続く。（Full-Count編集部）