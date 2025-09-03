水谷隼、またFXで爆損 取引画像アップで嘆き「ポジション持った瞬間狙われすぎてる」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が2日、自身のXを更新。FX取引画像をアップし、大きな含み損を抱えていることを報告した。
【画像】下手すぎる…巨額の含み損！水谷隼のFX取引画面
FX取引は絶不調の水谷は先日、「ただ投資が下手なだけ…」と自虐しつつ、改めて8月の投資について「8月は過去一損失だしたから気持ち切り替えて頑張ろ…と思って久しぶりに買ったら一瞬で下げた どうせ損切りした瞬間上がるから粘ろうかなぁ…」と、取引画像をアップしながら現在は109万5000円の含み損が出ていることを報告していた。
そんな中で今回は、「理由は色々あるけど久しぶりに円買った」と米ドル円取引。するとすぐに120万円の含み損となり、今度はポンド円で取引すると、こちらもマイナス93万円の含み損となった。
これに水谷は「ポジション持った瞬間狙われすぎてる」と嘆いている。
なお、水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
