大手4社の純利益を足しても”日本製鉄1社”に勝てない…株高もどこ吹く風、中国を襲う大不況の悲惨な実態

束になっても日本製鉄1社に勝てない

中国の鉄鋼産業の収益性の低さには驚くべきものある。

中国の昨年の粗鋼生産量は約10億トンと世界全体の50％以上を占めているが、大手4社の昨年の純利益の合計は約167億元（約3340億円）にとどまり、日本製鉄１社の25年3月期決算の純利益、約3502億円を下回った。

そして中国政府は不動産市況の長期低迷を受け、鉄鋼産業のリストラに着手し始めた。

ロイターは8月28日「中国政府は鉄鋼産業の生産削減を推進する方針を固めた」と報じた。だが、削減目標は設定されておらず、効果のほどは定かではない。

一方、中国の株式市場は活況を呈している。代表的な株価指数である上海総合指数は2015年8月以来、10年ぶりの高値を付けた。4月上旬の直近の安値からほぼ一本調子で上昇しており、時価総額は8月だけで7兆3500億元（約147兆円）も増加した。

株は好調でも経済は……

銀行の預金金利が低下している中、株式投資で利益を上げようとする動きが顕著になっており、「潤沢な資金を持つ投資家が資金を株式市場にシフトしている」と言われている。

だが、「株式市場はバブルだ」と警戒する声も広がっている。上昇相場は低迷する経済指標に反する動きだからだ。

中国の8月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.4と、好不況の境目である50を5ヵ月連続で下回った。

気がかりなのは、信用取引の残高が2兆1000億元（約43兆円）と2015年ピーク時の2兆3000億元に近い水準に達していることだ。また、クレジットカードで調達した資金で株式投資を行う個人が急増していることにも金融関係者は警戒を強めている。クレジットカードによる資金調達はコストが高い上、借入期間が短く、投資の失敗により不良債権が増加することになるというのがその理由だ。

優良企業でも厳しい

さて、流動性相場の下で不動産株も上昇しているが、業況は一向に改善していない。

中国の不動産調査会社によれば、7月末までに上期の業績予想を発表した65社の大手上場不動産企業のうち、6割を超える47社で最終損益が赤字の見通しだ。

中でも最大の予想赤字額を示したのは、長年優良企業とみなされてきた万科企業で、上半期の純損失は100〜120億元（約2000〜2400億円）に達する見込みだ。

中国の不動産市況は2021年にピークを打ち、その後、坂道を転げ落ちるように悪化した。2021年の新築住宅の総販売面積は約18億平方メートル、総販売額は約18兆元（約360兆円）だったが、昨年は約10億平方メートル、約10兆元（約200兆円）とそれぞれほぼ半減した。今年に入ってから状況はさらに悪化している。

そして、民間企業では高まるデフレ圧力を受け、あらゆる形でコスト削減が行われ始めた。特にフードデリバリー業界では、都市部では消えたと思われていた悪弊が復活しようとしているという。

