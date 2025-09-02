◇セ・リーグ ヤクルト1―4巨人（2025年9月2日 京セラD）

ヤクルトは巨人に1-4で敗れ、連勝は2でストップ。試合後に自身の進退について「（球団と）話しました」と、暗に退任を認めた高津臣吾監督（56）は、勝敗を分けた初回のリクエスト失敗についても言及した。

「何て言ったらいいのかちょっとあれだけど、難しいね。あれはフェアだよ。こっちから見てもフェアだし、（長岡）秀樹も『フェア』って言ってるし、多分、一塁ベンチから見てもフェアだと思う。大きいよ。崩してるよ、戸郷を、初回に」

問題の場面は初回1死満塁。3者連続四球を与えるなど立ち上がり不安定だった巨人・戸郷を一気に攻略するチャンスで、オスナの痛烈な打球が左翼線へ。フェアにも見えた微妙な打球がファウル判定となり、オスナがベンチにリクエストを要求。高津監督がリクエストしてリプレー検証となったが、判定は変わらなかった。

オスナはその後、三塁ゴロ併殺打に倒れ、ヘルメットをたたき付けて怒りを爆発させた。この回まさかの無得点に終わり、敗戦の大きな要因となった。

「いろいろ審判さんと話して、その映像の話もしました。その中でファウルという判定をしたと。映像を見てファウルと。“そのままです”と。“フェアの映像がないってことは、ファウルの映像はあったんですか？”って聞きました。“ファウルの映像がありました”と。あの映像でそう確認しましたと。まぁ、うん。いいや」

納得できる映像がない中での判定が、結果的に致命傷に。退任報道後の初戦は悔しさの募る一戦となった。