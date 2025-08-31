¾¾°æ½¨´î»á¤Îµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤Àâ¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬àÂÔ¤Ã¤¿á¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂç»ö¤ÊÀïÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë¡Ö£Ó£Á£Ô£Ï¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´£ö£ó¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´£Ë£Ï£Â£Å¡¡£Ã£È£É£Â£Å£Î¡×¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£µð¿Í£Ï£Â¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤Îµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤Àâ¤ËÂÐ¤·¤ÆàÂÔ¤Ã¤¿á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»áÎ¨¤¤¤ë¡Ö£Ë£Ï£Â£Å¡¡£Ã£È£É£Â£Å£Î¡×¤Ï¾¾°æ»á¤Î¹ë²÷¤Ê£³¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¡¢£¸¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¾°æ»á¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´ÆÆÄ¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÀäÌ¯¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¸«¤»¡¢´ÑµÒ¤ò¥É¥Ã¤ÈÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¾¾°æ»á¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÂç»ö¤ÊÀïÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡£Æ±Àï¤Ç¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¾¾°æ»á¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ë³°¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éÍè¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¡×¤ÈÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì·ÑÂ³¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ò¥Ç¥Þ¡¼¡Ê¥Ö¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¾¾°æ»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÏºÇÄã£µ£µºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ºÇÄã¤ÎÏÃ¤Í¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£