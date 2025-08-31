生産性を3倍にするドッキングステーション / 折りたためる拡張天板【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzのクリアな映像を最大3画面同時出力できるドッキングステーション「USB-CVDK20」を発売する。Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の映像出力が可能で、作業効率を向上させる。高速通信やデータ転送にも対応している。Mシリーズ Macでは通常外部ディスプレイが1台しか拡張出力できなかった。本製品は専用ドライバーを使用することでその問題を解決。Windows・Macともに最大3画面の拡張が可能だ。3画面同時出力により情報を同時に表示・確認でき、ウィンドウの切り替えが減って業務効率が大幅に向上する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスクを一瞬で拡張出来る折りたたみ式拡張天板「100-KB022（W25×D30cm）」「100-KB023（W55×D25cm）」「100-KB024（W70×D25cm）」を発売した。ちょっとした小物置きやドリンク置き場として最適なデスクエクステンダー。書類や周辺機器の一時的な設置にも便利。使用しない時は折りたたんで机下にすっきり収納できるのが嬉しいポイントだ。従来の商品に天板のエッジが丸く、アームレストとして使用するときも角が気にならない。お子さんがいるご家庭でも安心だ。
■驚異の4K/60Hz×3画面出力！生産性を3倍にするドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzのクリアな映像を最大3画面同時出力できるドッキングステーション「USB-CVDK20」を発売する。Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の映像出力が可能で、作業効率を向上させる。高速通信やデータ転送にも対応している。Mシリーズ Macでは通常外部ディスプレイが1台しか拡張出力できなかった。本製品は専用ドライバーを使用することでその問題を解決。Windows・Macともに最大3画面の拡張が可能だ。3画面同時出力により情報を同時に表示・確認でき、ウィンドウの切り替えが減って業務効率が大幅に向上する。
■デスクを一瞬で拡張！折りたためる拡張天板
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスクを一瞬で拡張出来る折りたたみ式拡張天板「100-KB022（W25×D30cm）」「100-KB023（W55×D25cm）」「100-KB024（W70×D25cm）」を発売した。ちょっとした小物置きやドリンク置き場として最適なデスクエクステンダー。書類や周辺機器の一時的な設置にも便利。使用しない時は折りたたんで机下にすっきり収納できるのが嬉しいポイントだ。従来の商品に天板のエッジが丸く、アームレストとして使用するときも角が気にならない。お子さんがいるご家庭でも安心だ。
■ハワイ気分を味わえるキングサイズ！ロッテリア「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年8月27日（水）から8月31日（日）までの期間限定で、食べ応え抜群なキングサイズのバーガーをお得な価格で楽しめる「ロッテリア 肉（29）の日」を開催する。
■電話の受話器のように使えるハンドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」「400-HS054（4極ミニプラグ）」と専用スタンド「400-HS-STN2」を発売した。一般的なヘッドセットが苦手な方にぴったりの受話器型デザイン。髪型を崩さず、長時間の使用でも頭や耳に負担がかからない。自然に手になじむ形状で、電話感覚の安心した通話体験を実現する。パソコンのUSBポート（A または C）に差し込むだけで、すぐに使えるUSBハンドセットが新登場。面倒なドライバのダウンロードは不要で、OS標準のドライバで即利用できる。
■最大1300ルーメンの光で自由に設置！自在に照らす多用途LED作業灯
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大1300ルーメンの高輝度でありながら、IPX6防水対応、6段階調光、USB充電式を備え、アウトドアから防災まで幅広く活用できる「800-LED096BK」を発売した。最大1300ルーメンの明るさを誇る本製品は、暗所での作業や屋外活動に便利だ。広範囲を照らせるため、工具を使う細かい作業や夜間のアウトドアでも安心。強・弱・点滅の3モードを切り替えることで、シーンに応じた最適な照射を選択できる。ネオジム磁石でスチール面に固定、カラビナで吊り下げ、三脚で安定設置。さらに手持ちや床置きにも対応し、現場のニーズに合わせて柔軟に活用できます。両手を自由に使いたい作業環境にも最適だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・NASやクラウド接続を劇的に高速化！ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
・4色展開、操作感一新！トラックボール交換用ボール
・内蔵されたEDID情報を認識させ、スムーズに映像出力できる！VGA用のEDID保持器
・携帯性と静音性を両立！狭い場所でも使える超小型静音Bluetoothマウス
・大量のデータ複製に！CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるデュプリケーター
■驚異の4K/60Hz×3画面出力！生産性を3倍にするドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzのクリアな映像を最大3画面同時出力できるドッキングステーション「USB-CVDK20」を発売する。Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の映像出力が可能で、作業効率を向上させる。高速通信やデータ転送にも対応している。Mシリーズ Macでは通常外部ディスプレイが1台しか拡張出力できなかった。本製品は専用ドライバーを使用することでその問題を解決。Windows・Macともに最大3画面の拡張が可能だ。3画面同時出力により情報を同時に表示・確認でき、ウィンドウの切り替えが減って業務効率が大幅に向上する。
■デスクを一瞬で拡張！折りたためる拡張天板
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスクを一瞬で拡張出来る折りたたみ式拡張天板「100-KB022（W25×D30cm）」「100-KB023（W55×D25cm）」「100-KB024（W70×D25cm）」を発売した。ちょっとした小物置きやドリンク置き場として最適なデスクエクステンダー。書類や周辺機器の一時的な設置にも便利。使用しない時は折りたたんで机下にすっきり収納できるのが嬉しいポイントだ。従来の商品に天板のエッジが丸く、アームレストとして使用するときも角が気にならない。お子さんがいるご家庭でも安心だ。
■ハワイ気分を味わえるキングサイズ！ロッテリア「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年8月27日（水）から8月31日（日）までの期間限定で、食べ応え抜群なキングサイズのバーガーをお得な価格で楽しめる「ロッテリア 肉（29）の日」を開催する。
■電話の受話器のように使えるハンドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」「400-HS054（4極ミニプラグ）」と専用スタンド「400-HS-STN2」を発売した。一般的なヘッドセットが苦手な方にぴったりの受話器型デザイン。髪型を崩さず、長時間の使用でも頭や耳に負担がかからない。自然に手になじむ形状で、電話感覚の安心した通話体験を実現する。パソコンのUSBポート（A または C）に差し込むだけで、すぐに使えるUSBハンドセットが新登場。面倒なドライバのダウンロードは不要で、OS標準のドライバで即利用できる。
■最大1300ルーメンの光で自由に設置！自在に照らす多用途LED作業灯
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大1300ルーメンの高輝度でありながら、IPX6防水対応、6段階調光、USB充電式を備え、アウトドアから防災まで幅広く活用できる「800-LED096BK」を発売した。最大1300ルーメンの明るさを誇る本製品は、暗所での作業や屋外活動に便利だ。広範囲を照らせるため、工具を使う細かい作業や夜間のアウトドアでも安心。強・弱・点滅の3モードを切り替えることで、シーンに応じた最適な照射を選択できる。ネオジム磁石でスチール面に固定、カラビナで吊り下げ、三脚で安定設置。さらに手持ちや床置きにも対応し、現場のニーズに合わせて柔軟に活用できます。両手を自由に使いたい作業環境にも最適だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・NASやクラウド接続を劇的に高速化！ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
・4色展開、操作感一新！トラックボール交換用ボール
・内蔵されたEDID情報を認識させ、スムーズに映像出力できる！VGA用のEDID保持器
・携帯性と静音性を両立！狭い場所でも使える超小型静音Bluetoothマウス
・大量のデータ複製に！CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるデュプリケーター