洗濯洗剤やボディソープなど、日用品が最大36%OFFに【Amazon スマイルSALE】

「Amazon スマイルSALE」が、2025年9月4日（木）まで開催中です。今回は、アタックZEROの洗濯洗剤やDoveのボディソープなど、プライスダウンしている日用品をご紹介。お得にストックしておくチャンスです。

「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤

密集干しでも強力消臭。アタックの部屋干し用洗濯洗剤

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g

コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用

室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」

ニットもカジュアル服も。「エマール リフレッシュグリーンの香り」

甘くロマンティックな香りが続く。「ソフランアロマリッチ」

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

トイレを流すたびに洗浄、防汚効果が広がる「スクラビングバブル」

ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

「ジップロック フリーザーバッグ」のMサイズ×90枚

