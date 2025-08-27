「かわいいは正義」に疑問。バービーが小中学生に伝えた「見た目」の話

フォーリンラブのバービーさんが本音をズバッと綴っているFRaUweb連載「本音の置き場所」第68回は「見た目」がテーマ。前編【「ブスはひっこんでろ」と言われたバービーが声を大にして言いたいこと】では、容姿いじりに対するモヤモヤが最高潮になっていたけれど、女芸人が見た目について真面目に語れなかったという2017年（当時33歳）を振り返り、最近よく耳にする「かわいいは正義」 「かわいいは才能」といったフレーズに心がざわざわする話や、バービーさんが「見た目」や「好き」について子どもたちに語ったイベントのことなどを綴っていただきました。

そのイベントとは、2022年から開催している「FRaU SDGs eduこどもプレゼン・コンテスト」の一環として先日開催された「FRaU×KANEBO こどもコンテストワークショップ」のこと。「自分の見た目が嫌い」って思ってない？バービーと考える「見た目の話」という授業タイトルで、小学1年生から中学3年生までの子どもたちにお話をしていただきました。

その中で、「自分が純粋に『好き！』と思うものを守ってほしい。好きを守ることは、自分の心にとっての居心地のよさを守ることでもある」ということを伝えたかったと言うバービーさん。後編では、そのワークショップに参加した子どもたちからの感想とともに、容姿に悩むお子さんから寄せられた「どうしたら自分を好きになれますか」の質問に対してバービーさんが考えたことをお伝えします。

誰かに言われた「好き」じゃなくていい

わたしが思う“美しさ”は、他人と比べて勝ち取る称号じゃない。その人の中にある「好き」が、ぎゅっと詰まった姿。誰にどう思われようと、自分が「これが好き」って信じられている姿。

そんな一面を垣間見たとき、わたしは、まっすぐなだけじゃない、揺れや迷いごと抱きしめて立っている姿に、静かな強さを感じる。

その人の「好き」が、傷や迷いをくぐり抜けて、それでもなお輝いているのを見ると、それはもうただの“純粋”じゃない。深くて、尊くて、目を見張るほどに美しい。

積み重ねた時間や、くぐり抜けた痛みの中からにじみ出る光。誰かに見せるためじゃなく、自分に正直であろうとする姿。だからこそ、覚悟のある「好き」は、美しい。

もし迷ったらこう問いかけてみてほしい。

「それって、誰が言ってるの？」

親でも先生でも、SNSでも、なんでもいい。でも「誰かの声」が、自分の「好き」をかき消しそうになったとき、一度立ち止まって自分に聞いてみてほしい。

それが、きっと「自分だけの“好き”」を守る第一歩になるから。

「この子のありのままを受け入れていこうと思いました」

まあ、白状すると、ここまで巧みに語ることはできなかったけれど。でも、このようなことを、どうにかして伝えたかった。

そして後日、参加してくれた親御さんたちから、こんな感想が寄せられた。

「生きていきやすいように、ヘンに思われないように……って、 どこかで思ってしまっていました。でも、今日のお話を聞いて、この子の“ありのまま”を受け入れていこうと思いました」

「小3の息子はこだわりが強くて大変だなと思っていたけど、 本人なりに“好き”を貫いていたんだなと気づきました。これからは、もう少し見守ってあげようと思います」

「“好き”を磨く途中の娘の感性を、大事に見守りたいと思った」

保護者の方々が目をキラキラさせながら話を聞いてくれていた。不安だったのは、子どもたちに届いているかだった。

小学1年生から中学3年生までいる。「見た目の話」なんてやはり難しく感じた子もいたと思う。それでもこんなふうに、まっすぐに受け取ってくれた感想が届いた。

「自分らしさや、“好き”“キレイ”に対する考えが深まりました。自分の“本当の好き”を見つけるのはむずかしいけれど、日々意識して、見つけていきたいと思います」（小学6年生・女子）

「全部“人気なもの”がかわいい、きれいだと思っていました。でも、“かわいい”や“きれい”は、自分がそう思ったことでいいんだなと気づけて、とてもいいきかいになりました」（小学4年生・女子）

「私は、小さいときから運動が好きで、男の子といるほうが落ち着く子でした。でも、小学4年生くらいからメイクやおしゃれにも興味が出てきて……。今までスカートをはいたことがなくて、ずっとパンツだけ。だから、スカートをはいたり、アクセサリーをつけたりすることが、友だちの前だとすごく怖くて。からかわれるんじゃないかって思ってました。でも、バービーさんの話を聞いて、アクセサリーをつけてみようって思えました。本当にありがとうございました。」（小学5年生・女子）

「ちょっと感動しました」（小学3年生・女子）

「自分の見た目に自信がなかったけれど、自分がそれが好きだと思っているのならそれでいいと思った。私は自分が本当に好きと思うものにまだ出会えていないから、まずはそれを見つけていこうと思う」（中学3年生・女子）

「学校でつぶつぶやろうと言われました」

そして、こんな問いも届いた。

「質問があります。学校でつぶつぶやろうと言われました。僕は自分のそばかすが嫌いです。どうしたら好きになれますか」

この最後の問いが、胸に刺さった。これは、ただの見た目の悩みじゃない。きっとこの子にとって、それは「自分そのもの」に対する問いだったんだと思う。

だから私は、こう答えたかった。

無理に“好き”にならなくたっていい。

でも、自分の「嫌い」ばかりを見つめ続けると、どんどん苦しくなってしまうから「ちょっと好きかも？」って思えることに、目を向けてみてほしい。

たとえば、笑ったときの目がやさしいねって言われたこと。誰かの話をちゃんと聞けたとき。好きな動物、好きなキャラクター、好きな食べもの。「今日、うまくできた！」って思えたこと。

そばかすのこととは直接関係ないかもしれないけど、「自分の好き」をちゃんと見つけてあげることは自分のことをまるごと大丈夫って思える時間を増やすことにもなる。

そして、その“好き”が少しずつ積み重なっていくと、あるときふと、「まあ、そばかすがあっても悪くないかも」って思える瞬間がくる。

そのとき、きっと、今よりちょっと幸せになってる。

それが、ほんとうの意味で「自分と仲よくなる」ってことなんだと思う。

どんな見た目でも、どんな性格でも、「これが自分だ」って、心のどこかで信じられている状態。そして、そんなふうに自分と仲よくできていたら、多少うまくいかないことがあっても、「まあ、幸せだったら結果オーライでしょ」って思える。

わたしにとっての“幸せ”は、「かわいい」って言われることじゃない。

誰かに愛されている実感。

誰かの役に立ててる実感。

そして、わたしが“なりたい自分”でいられているかどうか。

わたしの場合、この3つが揃ったときに、やっと「幸せです」って言える気がする。

だから、「かわいい＝幸せ」じゃないし、「IQが高い＝幸せ」とも思わない。外見はあくまでツール。最終目標になるべきではないと思ってる。

言いたいことを届けるために、選ぶ言葉があるように、自分をどう見せたいかを選ぶ手段として、外見がある。

ツールそのものを目標にしてしまった瞬間、わたしたちは他人の期待をなぞることばかり上手くなってしまい、自分を見失ってしまう。

かわいくなりたいのはなんのためか

その感覚は、芸能界にいるとよくわかる。

芸能人が「かわいくなろう」と努力するのは、ただ“かわいくなること”が目的なんじゃない。かわいくなった先に、伝えたいことがあるからだ。その逆も然り。かわいいだけでは人の前にはなかなか立てない。

見た目を整えることで、まず聞いてもらえる。 届けたい言葉に耳を傾けてもらえる。自分を見つけてもらえる。

だから必要なときは、見た目を武装する。でもそれは、自分の芯を隠すためじゃなくて、芯を届けるための方法だ。

「芸能人が“かわいくなる努力”をすること」と「“かわいくなきゃいけない”という社会の圧力」は、似ているようで根本が違う。

だから、迷ったときは、問いかけてみてほしい。

「その“正しさ”、誰のもの？」

SNS？ 親？ 友だち？ 自分の中の“なんかモヤる声”？

誰かの価値観で、自分の“好き”が塗りつぶされる前に。

“かわいいは正義”という空気に、酸欠にならないうちに。

かわいくなりたいのは、当たり前。でも、言っておきたい。

生きとし生けるものは、みんなすでにかわいい。けっこうかわいくて愛おしい。

「自分の“好き”を守る」って、ちょっと面倒くさい戦いかもしれない。でも、その先にあるのは、“自分の輪郭”がちゃんと見える世界。

その世界では、きっと深呼吸しやすいはず。

【前編】「ブスはひっこんでろ」と言われたバービーが声を大にして言いたいこと