お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気(39)が26日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。かつての屈辱的なテレビ出演について語った。

岩井はかつて同局のバラエティー番組「ゴッドタン」の人気企画「腐り芸人セラピー」に出演。岩井は当時について「澤部がとにかくテレビに出てたんで、本当に腐ってる状態で『ゴッドタン』とかも呼ばれてたじゃないですか」と相方・澤部佑の活躍ぶりを目にして腐っていたと回顧した。

番組でプロデューサーを務めていたテレビプロデューサーの佐久間宣行氏はその当時の岩井のエピソードとして「俺、『ウチくる！？』の話が一番好きだなあ」とフジテレビでかつて放送されていたバラエティー番組を振った。

岩井は「『ウチくる！？』って事務所の番組ですよ。事務所の番組なのに、ゲストで呼ばれたのが澤部だけだった。澤部のルーツをたどっていこうみたいな番組だったんですけど」と回顧。

佐久間氏は「幼なじみですよ」としたが、岩井はゲストに呼ばれることはなかったと言い、「その途中で出てくる居酒屋にいる澤部の地元の同級生たちの中に、俺がいたんですよ」とぶっちゃけた。

スタジオからは驚きの声が上がり、佐久間氏は「相方なのに、一般の同級生と一緒に出させられたんですよ、岩井は」。岩井は「意味分かんない。事務所の番組ですよ」とぼやいてみせた。