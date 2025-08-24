幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気YouTuberでインフルエンサーのいけちゃん（27）が24日、X（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられる誹謗（ひぼう）中傷に対し、法的手続きを行うと発表した。

「【ご報告】 今回の報道に関連して、度を超えた誹謗中傷や個人情報の暴露が確認されています。これらについては可能な限り証拠を記録し、弁護士を通じて情報開示請求を行いました」とつづった上で「今後も法的手続きを通じて、毅然と対応してまいります」と宣言した。

いけちゃんは23日、不倫疑惑報道の謝罪動画をアップして以来、初のSNSを再開。投稿の一部で「本名も住所もプライベートも隠していたことも全てネットに晒されて」などと明かしていた。

いけちゃんは先月26日、幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との都内デートを報じられていた。箕輪氏には妻子がいた。同27日、いけちゃんと箕輪氏は自身のYouTubeでそれぞれ謝罪。同28日夜、箕輪氏はXを通じ「うちの妻と相手女性は当事者間で完全に解決しました。色々お騒がせしましたが僕が全部悪いです。家族のためにも、もう騒ぐのをやめていただければ幸いです」とつづっていた。

いけちゃんは昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動していたが、7月31日に東成瀬村の町役場へ「一身上の都合で」と連絡し、本人から退任の申し出をしていた。秋田県出身のいけちゃんは実際に東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップしていた。

いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。