完食後に「ライス大盛りじゃねえだろ！」と騒ぐクレーム客、妻は我関せずスマホいじり

せっかくの外食も、隣席から口論が響いてきては台無しだ。投稿者の50代女性はファミリーレストランで娘と夕食をとっていた際、別の客の理不尽なクレームを耳にしたと話す。（文：湊真智人）

その客は「40代半ばとみられる夫婦」だといい、2つ離れたテーブルに座っていた。夫とみられる男性客は、食事を終えたタイミングで店員を呼びつけ、以下のようないちゃもんをつけた。

「今俺が食べたライスなんだけどさ〜ホントに大盛りだった？」

堂々巡りの口論「大盛りで提供した」→「おめえが思ってるだけだろ？」

やや離れた女性にも聞こえたということは、かなりの大声だった事がうかがえる。様子を見ていると、店員は「何を言われているかわからない様子」で困惑気味だったという。しかし男性客はさらに畳みかける。

「だからぁ、今俺が食ったライスが大盛りだったかどうか聞いてんだよ！俺は大盛り頼んだのよ？でも明らかに普通盛りだったよね！」

店員への確認ではなく、少なく盛られた確信がある口ぶりだ。しかし既に完食済みだったので確かめようもなく、店員も「そうおっしゃられてももう食べ終えていらっしゃるので……」と返すしかなかった。しかし男性客は食い下がり、以下のようなやり取りが展開された。

「はあ？おめえ何言ってんだよ！普通盛りだったよな？」「大盛りで提供したと思います」「おめえが思ってるだけだろ？」

こうした口論は「10分程度」続いたという。その後は店長らしき人が出てきて対応したが、「大盛りじゃなかった！」「いえ、大盛りです！」と堂々巡りが続いた。

この様子を見守っていた女性たちだが、「気になりつつも店を出た」という。その時の光景を、こうも付け加えている。

「ちなみに同席していた奥様と見られる人は、そのやりとり中ずっとスマホいじって顔を上げることはなかったです」

我関せずの態度を貫いていたようだが、ほかの客への迷惑を考えれば、夫をなだめるのが筋ではないだろうか。女性は「どうなったのか今でも気になります」と投稿を結んでいた。

