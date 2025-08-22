24日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、MCの藤井隆（53）と井上咲楽（25）が、井上の故郷・栃木県益子町へ赴く1時間スペシャル。井上の高校時代の同級生カップルが登場する。



【写真】笑顔が可愛らしい！井上咲楽と同じクラスだった妻

妻は高校1年生の時、井上とクラスメートだったが、夫とは別々のクラスだったという。「チャラくて興味がなかった」という妻に対し、「高嶺の花だと思っていた」と夫。そんな2人は3年生で同じクラスになり、学校祭で共に「焼そば担当」になると、夫の恋心が爆発。すぐに告白することはできなかったが、その後勇気を出して宇都宮の花火大会に妻を誘う。一方の妻も学校祭の準備で一緒にいる時間が多く、夫のことが気になり始めていた。誘いを快諾し、花火後の告白を受け入れて交際が始まった。



毎日の下校デートでは、わざわざ遠回りし、人のいない河川敷で毎日20回以上ものキス…。学校から遠い公園でもキスを繰り返していたという再現VTRに、井上は「こっちが照れる」と赤面する。



付き合って5年。それぞれ大学に通い、いよいよ就職という時に転機が訪れる。夫が帰省した際、りんご農園を営んでいる祖父から「店じまいにする」と告げられる。なくしてしまうのは寂しいからと継ぐことを決意するも、管理栄養士をめざしていた妻にはなかなか伝えられず。3カ月悩み続け、意を決して伝えたところ妻は…。



2023年8月に結婚した2人。夫婦円満の秘訣（ひけつ）は「すべてをさらけだすこと」だと井上に伝授する。



大盛り上がりの新婚トーク後、番組は井上の実家へ。幼少期の話や15歳で「ホリプロスカウトキャラバン」のオーディションを受けたときの話など思い出話に花が咲く。そして、ここから井上にサプライズの連続が。最後はまさかの人物が登場し、大号泣する展開に発展する。



番組では、MCが全国3都市を回って新婚トークを繰り広げるスペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」を前々回から5週連続で放送中。第1、2週の沖縄編に続いて、今週が栃木編、その後大分を巡る。



