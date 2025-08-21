結婚したのに夫や義母にストレスを抱えて生活していると「なんのために結婚したんだろ……」と憂鬱になりますよね。自分の味方なんて誰もいないと孤独を感じることもあるでしょう。そんなとき、意外な人物が守ってくれることがあるようで？ 今回は、暴走する義母と夫を阻止した義父の話をご紹介いたします。

義父がブチ切れ

「モラハラ夫と陰湿な義母に悩まされていた私。義実家に行くと、毎回義母に嫌味を言われ、夫は普段なにもしないのにイクメンアピールをして、そんな2人にストレスが溜まっていました。しまいには、私の両親の批判もするようになり、さすがに言い返してやろうかと思ったくらい。でも反論してもどうせ義母は夫の味方だし、さらに私が攻撃されるだけ……。そう思って我慢していたのですが、いつもはおとなしい義父が突然『お前らいい加減にしろ！』『恥ずかしいのはお前たちだ』『俺はもう黙っているのにウンザリだ！』『これからは言いたいことを言わせてもらう』とブチ切れ……。夫も義母もこんなにキレた義父を見たのは初めてだったらしく、私以上に驚いていましたよ。でもこの家には居場所がないと思ってたから、義父がこんな風に守ってくれてすごくうれしかったですね。強力な味方をつけることができました……！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ お義父さんナイス……！ おとなしい義父をここまで怒らせるくらいなので、相当ひどかったのでしょう。これからは我慢する必要はなさそうですね。

