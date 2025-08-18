第107回全国高校野球選手権（甲子園）出場を辞退した広陵（広島）は18日、学校の公式サイトを更新。9月6日に予定していた「第2回オープンスクール」の中止を発表した。

広陵を巡っては、今年1月の部内暴力に端を発したSNSの情報拡散、生徒らへの中傷などの激化を踏まえ、14日に予定されていた2回戦を前に大会本部に出場辞退を申し入れ、了承された。

16日には同校の公式サイトを通じ「本校硬式野球部に関し、これまで調査により認定し公表しております部員間の暴力を伴う不適切な行為につきましては、改めて調査を予定しております」と、再調査を行う意向も示した。

そうした中、18日に「第2回オープンスクール中止のお知らせ」と題し、「オープンスクール参加申込をいただいた皆様 9月6日に第2回オープンスクールを予定しておりましたが、諸般の事情により中止いたします」と発表。

その上で「本校ホームページにアクセスしにくい状態の中で、お申込みにもご苦労されただろうと拝察いたします。それにもかかわらず、このような決定に至りましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。