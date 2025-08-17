脱・税理士の菅原氏が暴露！JAグループ京都の「ズブズブ不正」と“二重課税だらけ”の日本を語る
「旅行費用を経費にできる条件とは？税務調査で否認されないためのポイントを解説します。」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が様々な税務の疑問にズバリと答えた。冒頭では、JAグループ京都による7年間で8億円の申告漏れ問題に触れ、「これはね、ひどいね。だいぶひどいね」と厳しく非難。さらに発注をめぐるファミリー企業との癒着や「架空の請求書・領収書」の発行で実態のない取引が横行し、巨額の資金が個人に渡っていた状況を「JAグループ京都と中川会長のファミリー企業はズブズブの関係だった」と辛辣に解説した。
続いて、動画では「週19時間以下なら年収130万円以上稼いでも社会保険に加入しなくていいのか」など、頻出トピックについても「年収130万というのは、ご主人の社会保険の扶養に入れるかどうかの話。週20時間以内でも130万超えても会社の社会保険には入らなくてもいい」と明快に整理。「ややこしいね。僕もごっちゃになってます」と視聴者に親身な姿勢で接した。
「倒産防止共済の保険料処理は途中から資産計上に変えても問題ない」などテクニカルな疑問にも、現場目線で丁寧にアドバイス。また、「法人退職金の計算に個人事業主時代は加算できない」との質問には「これ含めたらダメなんですよ。年数自体はプラスしちゃダメです」と断言。ChatGPTの回答に対しては、「ChatGPTはまだまだやね」とAIに一蹴を浴びせた。
また、「建物や自動車の消費税は二重課税では？」との質問にも、「消費税なんてもう二重課税ばっかりやし」「酒税プラス消費税払っとるし」と痛烈な皮肉を交え、「税ばっかりしてる。なんとかしてください」と“脱・税理士”らしい本音を漏らした。
動画の締めくくりでは、視聴者の質問に感謝しつつ「短い文章もあったし読みやすかった」と和やかに語り、8月31日に岡山・倉敷で2000人規模のイベント開催を大発表。「どなたでも参加でき、子供や学生は無料」と案内し、「倉敷は初上陸」とイベントへの期待感を語って動画を締めた。
