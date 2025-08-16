ドジャースは連敗を4でストップ…パドレス3連戦の初戦をものにした

【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）

気合いみなぎるファッションだった。ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたパドレス戦に3-2で勝利。連敗を4で止めるとともに、同率首位に並んだ。地区優勝争いを占う上でも大事な3連戦。美人レポーターからも“思い”が感じられた。

ドジャース戦を中継する「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんは、大谷翔平投手がドジャースに移籍したことで日本のファンの間でも人気が急上昇し、今年3月の東京シリーズで来日した際には選手と同じくらいの歓声が送られていた。

“見られる仕事”とあって、ワトソンさんはお洒落なコーデでいつも球場入りしている。この日はドジャーブルーを意識したのか、全身青色で統一した服装で、カバンも青だった。ミス・フロリダの出場経験があり、身長6フィート2インチ（約188センチ）のスポーツウーマン。脚の長さも一目瞭然だった。

ワトソンさんの私服姿にファンも笑顔になった。「カッコいい〜」「いつもに増してさらに素敵」「本当大好き」「チーム愛感じます」「美しいです」「いつもステキなキルステンちゃん」「脚長すぎる」「ドジャーブルーで気合入ってる」と賛辞が送られた。（Full-Count編集部）