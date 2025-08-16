¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¡¢Å¹ÊÞÍèÅ¹Â¥¿Ê¤ÎÃì¤Ë CTV ¡¡°ÌÃÖ¾ðÊó³èÍÑ¤ÇÍèÅ¹¼Ô¿ô6ÇÜ¤Ë
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤ÏCTV¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¼Ô¿ô¤òÁ°Ç¯Èæ6ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÍèÅ¹Â¥¿Ê¤Î¸°¤Ï¡¢QR¥³¡¼¥É¤ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë»îÃå¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³·¿Í×ÁÇ¤È¡¢¸ÜµÒ¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀºåÌ¤Ê¡ÖÃÏ°è¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
CTV¤Ï¤â¤Ï¤äÊä½õÅª¤Ê¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ°²èÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´¡ÊCTV¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¡ÊSunglass Hut¡Ë¤Ï¡¢CTV¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¹½ÁÛ¤ÎÃì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ð¥ó¡ÊRay-Ban¡Ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥¨¥·¥í¡¼¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¡ÊEssilorLuxottica¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÊBlockboard¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÍýÃæ¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿7¡Á9·î¤ËÍèÅ¹¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç6ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¹¹ðÈñÍÑ¤âÁ°Ç¯Èæ¤Ç76¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤ÈModern Retail¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤È2025Ç¯¤ÎÎ¾Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¹¹ð¤òÎ®¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÏHulu¡¢¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡ÊPeacock¡Ë¡¢HBO Max¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥×¥é¥¹¡ÊParamount+¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ï¥Ã¥µ¡¼¥é¥¦¥Õ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹¹ð¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Çä¾å¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¥¨¥·¥í¡¼¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥È»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¿Í¤Ï¤Þ¤À¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò»îÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö³Ý¤±¶ñ¹ç¤ä¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Å¹ÊÞ¤ÏÅö¼Ò¤ÎºÇÂç¤Î¼ý±×¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÍèÅ¹¼Ô¿ô¤¬Åö¼Ò¤ÎºÇ½ÅÍ×¤ÊKPI¤À¡×¡£
À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥·¥í¡¼¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¤Ï2025Ç¯Á°È¾¤Ë¡¢¡Ê¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÈWeb¥µ¥¤¥È¤ò´Þ¤à¡ËD2CÊ¬Ìî¤ÇÁ°Ç¯Èæ10.2¡óÁý¤ÎÇä¾å¤ò·×¾å¤·¤¿¡£ËÌÊÆ¤Ç¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢¹±¾ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡ÊCER¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ°Ç¯Èæ4.9¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥¹¥ê¡¼¥ÁÌÜÅª¤Ç½é¤Î¥ê¥Ë¥¢TV¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÍèÅ¹¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤¤¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬È½ÃÇ¤·¤¿ÁØ¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÀìÍÑ¤ÎCTVÆ°²è¤òÎ®¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ä¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç15ÉÃ´Ö¤ÎÆ°²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥ê¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£CTV¹¹ð¤òÎ®¤·¤¿¸å¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡ÊCuebiq¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÍèÅ¹¼Ô¿ô¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼º£¡¢CTV¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¥±¥¤¥¯¥¹¥Ü¥Ç¥£¡ÊCakes Body¡Ë¤ä¥µ¡¼¥È¥Ð¡ÊSaatva¡Ë¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢CTV¤òÆ°²è¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´ÂÎ¤ÎÃì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿ôÂ¿¤¤¾®Çä´ë¶È¤Î1¼Ò¤À¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹¹ð¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢¹¹ð¤è¤êÈñÍÑ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹¹ð¼ç¤¬¤è¤êÆÃÄê¤ÎÁØ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡ÊDisney¡Ü¡Ë¤äAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤â¶áÇ¯¡¢¹¹ð¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡Êºß¸Ë¡Ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢CTV¤Ç¤Î¼Â¸³¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¹¹ð»ëÄ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢Æ³Æþ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈCTV¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëLG¥¢¥É¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊLG Ad Solutions¡Ë¤ÎCMO¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥í¥¦»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Î¤¦¤Á67¡ó¤¬ÌµÎÁ¤Î¹¹ðÉÕ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎÁ¶â¾å¾º¤äÍ½»»¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¡¼¥í¥¦»á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥í¥¤¥È¡ÊDeloitte¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Æ°²è¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç4¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°Ç¯Èæ13¡óÁý¤È¤Ê¤ë·î³Û·×69¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü200±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¼¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡ÊeMarketer¡Ë¤Ï¡¢CTV¹¹ð¤Ø¤Î»Ù½ÐÁí³Û¤Ï¡¢2028Ç¯¤Ë½¾Íè·¿TV¹¹ð¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ò»Ë¾å½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤ÎÇ¯Îð°Ê²¼¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Þ¡¼¥í¥¦»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢TV¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¹¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢CTV¡Ë¤ÏÊä½õÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢CTV¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬µ¤¤Å¤¯¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
À®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ÎÈë·í
¶È³¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹¹ð¤Ë¸ÜµÒ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LG¥¢¥É¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢CTV¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÂçÂ¿¿ô¡Ê79¡ó¡Ë¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹¹ð¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëCTV¹¹ð¤Î»ëÄ°¸å¤Ë¡¢39¡ó¤Î¿Í¡¹¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¸¡º÷¤·¡¢5Ê¬¤Î1¶¯¡Ê21¡ó¡Ë¤¬¹ØÆþ¡£¤½¤·¤Æ19¡ó¤¬¼ÂÅ¹ÊÞ¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¡£
¡Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤¬ºÇ¶áÅ¸³«¤·¤¿CTV¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ë¡¢¤È¥Þ¡¼¥í¥¦»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£LG¥¢¥É¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬Ä´ºº¤·¤¿CTV¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢75¡ó¤¬¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¹¹ð¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤¬É¬¿Ü¤À¡¢¤È¥×¥í¥È»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤Î¹¹ð¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î½»½ê¤«¤éÈ¾·Â5¡Á25¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó8¡Á40km¡Ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤¬ÅÌÊâ¤ä¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ËÅ¸³«¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢8·î½é½Ü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ï¥Ã¥È¤ÏCTV¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë·×²è¤À¡£¡ÖÆ°²èÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡×¤È¥×¥í¥È»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸å¤Ë¡¢¤É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤«¤òÀµ³Î¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¸å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤è¤ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¥Ã¥µ¡¼¥é¥¦¥Õ»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊäÂ¤¹¤ë¡£¡ÖCTV¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ®²Ì½Å»ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²æ¡¹¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â»É·ãÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤À¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Sunglass Hut sees a lift in store traffic after running CTV ads¡Ï
Julia Waldow¡ÊËÝÌõ¡§ÌðÁÒ ÈþÅÐÎ¤¡¿¥¬¥ê¥ì¥ª¡¢ÊÔ½¸¡§À®ÅÄÌÀ¹áÎ¤¡Ë