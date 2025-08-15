Image: Algi Febri Sugita / Shutterstock.com

イーロンの挑発投稿始まる。

イーロン・マスクは、これまでいろんなテック企業とケンカしてきましたが、新たな戦いを開始したようです。

今回の相手はApple（アップル）。今週始め、イーロンはAppleが独占禁止法に違反していると非難。

AppleのApp Storeのポリシーが、xAIが開発したGrokを、OpenAIのChatGPTなどのライバルと比べて不利な状況に置いていると主張したのです。イーロンは、「AppleはOpenAI以外のどんなAI企業も、App Storeで1位にならせないようにしている、これは明白な独占禁止法違反だ」とXに投稿。「xAIは直ちに法的措置を取る」と締めくくっています。

ケンカふっかけの投稿

イーロンはすでに訴訟が進行中かどうかなど、詳細については明らかにしていませんが、オンライン上のふっかけは、上記の投稿前から始まっていたようです。彼はこのように投稿していました。

「おい、@Apple App Store、XとGrokが『Must Have』セクションに入れようとしないんだ？ Xは世界で1位のニュースアプリで、Grokだって全アプリの中で5位なのに。政治的な駆け引きをしているのか？ 何が理由？知りたい人がたくさんいるはず」

米Gizmodoが調べたところ、現在ChatGPTはアメリカのiOS App Storeで無料アプリの1位で、Appleの「Must-Have Apps」セクションに入っている唯一のAIチャットボットでした。

イーロンはこれを「贔屓」の証拠と見なし、AppleとOpenAIの関係性に文句を言っているようです。さらに、「あと、なぜChatGPTは編集権限があるリストのほぼすべてに入っていんだ？」と投稿しています。

AppleとOpenAIは2024年6月に提携を発表し、ChatGPTをiPhone、iPad、MacにSiriやシステム全体の文章作成ツールとして統合しました。この契約によりOpenAIのチャットボットは前例のない可視性を得て、何億ものAppleユーザーに直接アクセスできるようになったというわけです。

イーロン・マスクは2015年にOpenAIの共同設立に参画しましたが、3年後に対立が原因でOpenAIを離れ、それ以来、OpenAIを激しく批判し続けています。

イーロンのAI企業であるxAIは、2023年末にチャットボットGrokを発表し、GrokはXに直接統合され、主流のチャットボットに対して「とがったAI」として位置づけられています。

新たな独占禁止法の戦場

イーロンの脅しは、大きな独占禁止法争いに発展しかねない動きの幕開けになりそうです。

AppleはこれまでEpic Gamesのような開発者や米国や欧州の規制当局から、App Storeを独占的に握っていて違法だと批判や訴訟を受けてきました。

そして今回イーロンは、これまで言われてきたApple批判の理屈をAI時代版に置き換えて使っています。AppleがApp Storeで持つ最大のパワー、つまりアプリを独自の判断で目立たせたり、逆に埋もれさせたりできる権限に不満を持っているのです。

xAIのような新しい企業にとって、自社アプリが隅っこに追いやられ、ライバルが目立つ場所に置かれるのはビジネスには致命的なこと。

イーロンはAppleがChatGPTを目立たせるのは、OpenAIとズブズブの関係で、公正な競争を損なう可能性のあると考えているのです。

米ギズ編集部の見解

これはイーロンのいつもの強気戦法です。これまでもそうだったように、大きな声を挙げて相手を威嚇して、交渉の場に引っ張り出そうとしているのです。あとはAppleがその挑発に乗るのか、それとも無視するのかが見ものですね。