ヴィタメールの限定カフェが原宿に♡リニューアル記念スイーツも登場

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」が、この秋で日本上陸35周年を迎えます。それを記念し、ブランドの象徴であるショコラ3種がリニューアル。そして、限定ポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」が8月19日・20日に原宿でオープンします♡特別なスイーツや限定体験が楽しめる2日間、ヴィタメールの新たな魅力をいち早く体感してみませんか？

ショコラ3種が大幅リニューアル！

ヴィタメールの看板商品「ショコラ・ド・ヴィタメール」「ショコラ・グラン」「ショコラ・リュクス」の3商品が、原材料・味・見た目・パッケージすべてにおいてリニューアル。

伝統を守りつつ、現代のライフスタイルに寄り添うショコラへと進化しました。カカオの産地や配合にもこだわり、毎日をちょっと豊かにしてくれる、そんな存在感のある一粒へ。

まさに“癒し”と“高揚感”が詰まった、心ときめく新ラインナップです。

リーガロイヤルホテル大阪の夏限定ビュッフェで世界を旅する♪

ショコラ・フロワ ベルジック

価格：770円(税込)

カカオパルプソーダ

価格：770円(税込)

ジェラート（ショコラベリー）

価格：825円(税込)

クレープ（ショコラシュガーバター）

価格：990円(税込)

8月19日・20日の2日間限定で開催される「ヴィタメール ショコラルーム」では、リニューアルされたショコラの試食をはじめ、ここでしか味わえないスイーツが勢ぞろい。

特に注目は、梅田大丸でしか飲めなかった「ショコラ・フロワ ベルジック」や、ベリーが香るジェラート、クレープなど♡

フォトスポットや記念ガチャも登場し、五感すべてで楽しめるショコラ体験が叶います。

都会の真ん中でショコラの癒しを

原宿駅すぐの「LIFORK HARAJUKU」が会場となる今回のカフェは、ヴィタメールの世界観に包まれた上質な空間。

ショコラ好きにはたまらないラインナップはもちろん、リニューアルの裏に込められた“おいしさと文化の共存”という想いにも触れることができます。

美味しいだけでなく、ちょっと深いストーリーも味わえる、そんな時間をぜひ楽しんで。

心ときめくショコラ体験をこの夏に♡

ヴィタメールの進化を祝う今回のリニューアルとポップアップカフェは、チョコレートという枠を超えた“感性を刺激する体験”を届けてくれます。

夏の終わりのご褒美に、ほんの少し贅沢な時間を♡美しさと癒しを内包したショコラの世界に、ぜひあなたも足を踏み入れてみてください。限定スイーツとともに、心がふっと緩む瞬間を味わって。