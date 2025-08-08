見た目以上の収納力かも！【ワークマン】1つあると助かる♡「優秀ポーチ」

旅行やレジャーなど持ち歩きに便利なポーチを探しているなら【ワークマン】をチェックしてみて。見た目はコンパクトながら、収納しやすい工夫が施されている優秀ポーチを厳選しました。価格もお手頃なので、1つ持っておくとさまざまなシーンで重宝するはず。

仕切り付きで整理しやすい巾着ポーチ

【ワークマン】「あれこれまとまる巾着ポーチ」\780（税込）

キュッと開口部を絞れて持ち運びやすい巾着ポーチ。真ん中には仕切りが付いていて、メイク道具やバッグの中で迷子になりがちな小物を分けて収納できるのがポイント。高さが20cmあるので、小さめの化粧ボトルや日焼け止めなども入りそうです。撥水加工が施されているので、洗面台まわりに置いても安心かも。

旅行や出張に便利な多機能ポーチ

【ワークマン】「あれこれまとまるスラッとポーチ」\1,780（税込）

旅行や出張で必需品になりそうな、フック付きのポーチ。宿泊先の洗面所などに吊り下げて使えます。公式ECサイトでは「コンパクトだけど満足の収納力」と紹介されており、大小さまざまなポケット付きでメイク道具がバラバラになることなく、まとめて入れることができそうです。こちらも撥水機能付き。1つ持っておいて損なしかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M